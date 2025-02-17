Рефлексия 24 февраля: в столичном театре им. Леси Украинки покажут спектакль к годовщине полномасштабного вторжения

24 февраля в 17:30 на Новой сцене Национального академического драматического театра имени Леси Украинки состоится уникальная премьера - спектакль "Блокпост" в экспериментальном формате одновременного показа на театральной сцене и онлайн. После спектакля запланировано обсуждение, которое поможет осмыслить изменения, произошедшие с нами за эти три года. Медиапартнерами мероприятия выступают 1+1 media, телеканал 1+1 Украина и платформа Киевстар ТВ.

"Блокпост" - это флешбэк к событиям 24 февраля 2022 года. Пьеса Антона Несмиянова, написанная в первые недели полномасштабного вторжения, уже переведена на несколько европейских языков. Недавно ее представили в румынском городе Тимишоара в постановке Александра Степанцова.

В годовщину полномасштабного вторжения спектакль даст зрителям возможность не только вспомнить пережитое, но и осмыслить свое нынешнее состояние. Специально приглашенные гости, которые 24 февраля 2022 года встретили в театре, министерском кресле, телевизионном эфире или на фронте, вместе со зрителями будут дискутировать о тех событиях и их влиянии.

Видео дня

По инициативе Театра имени Леси Украинки и телеканала 1+1 Украина, спектакль ставит целью осмысление травматических событий, взаимную поддержку и рефлексию. Это возможность поделиться своим опытом и почувствовать поддержку тех, кто рядом.

Среди приглашенных гостей: актер и военнослужащий Юрий Кухаренко, экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, шеф-редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник, актриса Елена Кравец.

Модератор встречи - ведущий программ "Завтрак с 1+1" и "Аргумента кино" Егор Гордеев, который первым сообщил о начале полномасштабного вторжения в телеэфире.

Посмотреть спектакль вживую в Киеве можно по предварительной регистрации, которая стартует 17 февраля на странице театра. Онлайн-трансляция будет доступна на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ, а также на YouTube-каналах 1+1 media и Егора Гордеева.

Медиапартнеры проекта - 1+1 media, телеканал 1+1 Украина и платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

Творческая команда спектакля:

Постановка: Александр Степанцов

Художественное решение: Елена Дробная

Помощница режиссера: Ольга Власова

Звук: Владислав Тененбаум

Музыка: Антон Несмиянов

Аранжировка: Sebastian Hamburger

Свет: Александр Головатенко

Плакат: идея Елены Дробной, дизайн Cezara Padurean.

Действующие лица и исполнители:

Дед - Виктор Алдошин

Внук - Михаил Ганев

Тот, кто воевал - Юрий Кухаренко

Тот, кто остается - Вадим Ермишин

Та, кто остается - Таисия Бойко

Тот, кто уезжает - Станислав Бобко

Тот, кто уезжает - Ксения Николаева

Та, кто дождалась - Любовь Солодова

Воин - Виктор Семирозуменко

Полицейский - Евгений Овчаров

Продюсеры проекта: Оксана Немчук, Егор Гордеев, Елена Дробная.

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