Расторопша - польза и противопоказания

это безопасная добавка, показавшая большой потенциал в комплексной терапии разных заболеваний, включая заболевания печении, рак и диабет.

Как лекарственное средство используют плоды расторопши. Лечебные свойства расторопши обусловили, прежде всего, ее использование для нормализации работы печени и органов пищеварения.

Содержание в плодах расторопши силимарина - комплекса биофлавоноидов - обуславливает ее способность защищать клетки печени от повреждений и проникновения токсических веществ, выводить уже существующие токсины, стимулировать выработку протеина и активизировать работу ДНК и РНК.

Расторопша противопоказания:

Осуществлять терапию семенами расторопши противопоказано:

при наличии психических заболеваний и нарушений, связанных с нервной системой;

во время обострения любых хронических заболеваний;

в случаях повышенной концентрации фосфора и кальция в организме;

во время беременности и в период лактации;

детям до трех лет.

Как принимать расторопшу:

Расторопша в капсулах - принимать взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Допускается применение до 3-х месяцев.

Расторопша свойства:

Расторопша обладает огромном количестве различных макро- и микроэлементов, витаминов A, E, F, K и группы В. В одном грамме расторопши содержится 16,6 мг кальция, 9,2 мг калия, 4,2 мг магния, 0,08 мг железа, 0,1 мг марганца, 1,16 мг цинка, 0,15 мг хрома, 22,9 мг селена, 0,09 мг йода, 22,4 мг бора.

Свою фармакологическую популярность расторопша получила из-за вещества силимарин. Он считается одним из самых сильных гепатопротекторов (от латинских слов hepar – «печень» и protecto – «защищать»). Расторопша для печени - благодаря своим антиоксидантным свойствам, силимарин помогает при различных интоксикациях, острых и хронических состояниях, постгепатитных состояниях и циррозе печени.

Лечение расторопшей:

Расторопшу используют при лечении варикозного расширения вен, полиартрита, желчнокаменной болезни, дистрофии печени, отравлений, в том числе и алкогольных, сахарного диабета и, как ни странно, при зубных болях. Также ее нередко рекомендуют после прохождения курса лучевой и химиотерапии.

В фармакологии используются листья, корни, семена, из которых делают масло и шрот. Масло употребляют при лечении множества кожных болезней (угревая сыпь, псориаз), при некоторых заболеваниях половой системы и геморрое. Оно обладает отличными ранозаживляющими и противоожоговыми свойствами.

Шрот расторопши:

В медицине применяется шрот расторопши. Что это такое? Это порошок из перемолотых семян расторопши, где сохранены все ее полезные составляющие. Шрот из семян расторопши — ценнейший продукт для оздоровления клеток печени и всего организма в целом. Он очищает сосуды, выводит из организма токсины. Клетчатка расторопши активирует работу кишечника при склонности к запорам. Хорошо помогает при дисбактериозе, геморрое, гепатитах, варикозном расширении вен.

Максимальная доза в сутки до 4 чайных ложек. Их можно добавлять в пищу или просто запить теплой водой.

Лекарственные формы расторопши:

Расторопша продается в нескольких лекарственных формах. Самая распространенная - расторопша таблетки, также есть расторопша в капсулах, масло расторопши, порошок расторопши, шрот расторопши.

Расторопша таблетки: Состав Одна таблетка содержит: сухой экстракт расторопши 65 мг. Вспомогательные вещества: агенты антислеживающие: микрокристаллическая целлюлоза, тальк, кальция стеарат или магния стеарат. Рекомендуется в качестве дополнительного источника флаволигнанов (силимарина).

Расторопша как принимать: Взрослым по 1 таблетке 2 раза в сутки, за 30 мин до еды, запивая достаточным количеством жидкости. Курс приема - 30 дней. При необходимости курс повторяют через 1-3 месяца.

Расторопша противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам продукта, дети до 18 лет. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом.