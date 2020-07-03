Инвесторы банка "Аркада" установят палаточный городок под Офисом президента

В понедельник 6 июля инвесторы банка "Аркада" в 9:00 собираются на митинг в рамках бессрочной акции протеста, которая продолжается уже 36 дней. Митинг стартует на Крещатике под зданием КГГА. Финалом акции станет уже третий палаточный городок - теперь под Офисом президента.

Бессрочная акция объединения инвесторов банка "Аркада" началась 29 мая. В этот день многотысячным маршем митингующие пришли под офис "Аркады", КГГА, НБУ и Офис Президента с требованием возобновить строительство 40 домов, замороженное уже почти 2 года. В этот день были установлены палатки под центральным офисом банка «Аркада», а с 17 июня, во время второго масштабного митинга - под зданием КГГА. Таким образом жители палаточных городков ежедневно напоминают о своих недостроенных квартирах чиновникам КГГА и сотрудникам банка "Аркада".

Ночью 26 июня на палаточный городок митингующих под КГГА было совершено нападение шестью неизвестными лицами. Палатки митингующих пытались снести и разрушить. Этому помешали инвесторы, которые каждую ночь дежурят в палаточных городках. Лица преступников, совершивших нападение, до сих пор не установлены полицией города.

Несмотря на существование двух палаточных городков, стороны, к которым обращаются митингующие: КГГА, Офис Президента, банк "Аркада", НБУ - продолжают игнорировать требования инвесторов и затягивают процесс возобновления строительства. До сих пор не дали ответа на главный вопрос: когда строительство домов будет восстановлено?

Объединение инвесторов банка "Аркада" 6 июля вновь выйдет на многотысячный митинг с установлением палаточного городка под Офисом Президента Украины. Инвесторы и их семьи считают, что Президент должен обратить внимание на проблемы инвесторов и взять ситуацию под личный контроль.

План проведения митинга 6 июля 2020:

9:00 - начало митинга под стенами КГГА

09: 30-10: 00 - шествие и автомитинг от КГГА к Кабинету Министров Украины

10: 00-10: 30 - пеший митинг и автомитинг от Кабинета Министров к Национальному Банку Украины

10: 30-11: 30 - пеший митинг от НБУ к Офису Президента

11:30 - флешмоб инвесторов под стенами Офиса Президента; установка палаточного городка возле Офиса Президента

Цель этой акции протеста:

Напомнить Президенту Украины В. Зеленскому о невыполненном обещании, данное инвесторам во время митинга 29.05.2020 через министра внутренних дел А. Авакова, а именно: урегулировать ситуацию с 40 новостройками банка «Аркада»;

Побудить президента дать поручение от имени Офиса президента в Кабинет Министров Украины с просьбой безотлагательно организовать рабочую группу при Кабинете Министров с привлечением профильных министров;

Приобщить руководство КГГА к поиску действенных путей решения кризисного вопроса о полуторагодовалой остановки строительства жилых комплексов АО АКБ «Аркада» и обратиться с требованием как можно быстрее и окончательно решить вопрос о незаконной отмене договора аренды и обновления разрешения на строительство ПНО.

Организаторы митинга: Инвесторы ЖК «Эврика», ЖК «патриотика», ЖК «патриотика на озерах».

Фото / видео материалы с митингов 29.06,05.06,17.06, с Палаточного-1, Палаточного-2,

нападения на палаточный городок: https://investors.in.ua/photo-video/

Причины остановки строительства: https://investors.in.ua/information-reference-2/

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