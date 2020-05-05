Объявлены победители Пулитцеровской премии

В этом году Пулитцеровскую премию получил роман Колсона Уайтхеда "Парни из Никелевой академии".

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года.

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Список лауреатов Пулитцеровской премии опубликовали на официальном сайте. Награду в номинации "Международный репортаж" получила The New York Times за материал под названием "Разоблачение хищничества режима Владимира Путина" о вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы и Сирии.

В сообщении организации отмечается, что ведущая американская газета получает награду за "набор захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина". Премии 2020 года удостоились восемь статей и видео - о покушении на украинского чиновника в Ровно, заказанном из Москвы, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, о российских интересах в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике и о бомбардировках больниц и других гражданских объектов российской авиацией в Сирии.

В наиболее престижной номинации "За служение обществу" премию получили журналисты газеты Anchorage Daily News и проекта ProPublica за расследование о сексуальном насилии на Аляске и о полицейских, которые позволили подозреваемым уйти от наказания.

Агентство Reuters получило награду "Новостная фотография" за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

Награду за лучшее "Художественное фото" получило агентство Associated Press за историю из Кашмира.

Кроме того, в этом году Пулитцеровскую премию получил роман Колсона Уайтхеда "Парни из Никелевой академии".

Награду в области поэзии - Джерико Браун за сборник стихов "Традиция".

Лучшим драматическим произведением признали мюзикл Майкла Джексона "Странная петля".

Обычно премию вручают в присутствии большой аудитории в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Однако на этот раз из-за коронавируса администратор Пулитцеровской премии Дана Канеди объявила лауреатов из собственной гостиной после того, как члены комиссии выбрали финалистов по итогам виртуальных дискуссий.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем "желтой прессы" Джозефом Пулитцером.

С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии составлял $10 тыс. С 2017 года размер премии вырос до $15 тыс.