Лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум: до 2014 года многие в Европе почти ничего не знали об Украине

Украина по-прежнему «славится» своей коррупцией, но ее также знают как страну, воюющую с РФ за свою свободу.

Имидж Украины в мире ощутимо улучшился за последние годы, заявила известная американская журналистка, историк и писательница, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум.

В интервью журналу «Новое время» она указала, что интерес к Украине на Западе значительно вырос.

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«Она [Украина], к сожалению, до сих пор из - вестна своей коррупцией, но также ее знают как страну, которая воюет с Россией за свой суверенитет. До 2014 года значительное число европейцев не знали, что такое Украина, или считали ее частью России. Теперь Украина появи - лась как отдельное государство и в со - знании европейцев, и как место на карте. Люди интересуются ее историей гораздо больше, чем раньше», – отметила Эпплбаум.

По словам журналистки, в последние годы на Западе появилось много хороших книг, посвященных Украине, которые находят свою аудиторию.

«Это монографии Тимоти Снайдера, Сергея Плохия. Аудитории книг об Украине еще пять -шесть лет назад не было в Европе, а сейчас она точно есть. Думаю, это многое меняет», – заключила она.

Энн Эпплбаум известна своими работами, посвященными новейшей истории Восточной Европы. За свою книгу о ГУЛАГе она в 2004 году была удостоена Пулитцеровской премии, а в прошлом году презентовала новую работу «Красный голод: война Сталина против Украины».

Читайте полное интервью Энн Эпплбаум в свежем выпуске еженедельника «Новое время» 31 мая 2018 №20 (196).