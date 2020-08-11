Сортировщик банкнот HARD 8 Plus – оборудование, которое позволяет быстро и качественно проверить на подлинность купюры, проходящие через контрольно-кассовый пункт предприятия. В любой области, которая связана с беспрерывным денежным потоком, сортировщик банкнот будет первым в списке профессионального оборудования. На сайте компании Eco Treding представлен сортировщик HARD 8Plus – аппарат нового поколения, обеспечивающий высокую скорость и исключительное качество проверки денег.

Характеристика сортировщика банкнот HARD 8Plus

Японские мини счетчики-сортировщики HARD 8 Plus, несмотря на компактные размеры, гарантировано обеспечивают высокую скорость проверки банкнот, сохраняя при этом достойный уровень контроля подлинности. Максимально возможное разрешение позволяет находиться в полной уверенности, что все денежные знаки прошли качественную и максимально точную проверку. Небольшой, но мощный и надежный аппарат обеспечивает лучшую защиту любого предприятия от фальшивых, неплатежеспособных купюр.

Качество сборки позволяет оборудованию обеспечивать долгий, бесперебойный эксплуатационный период, без длительных простоев и систематического сервисного обслуживания. Благодаря высоким техническим и качественным характеристикам, HARD 8Plus справляется с динамичным ритмом проверки денег, что крайне важно для точек с постоянно высоким проходом посетителей через контрольно-кассовые пункты.

Технические параметры HARD 8Plus

Аппарат HARD 8Plus, сортировщик нового поколения, технически совершенное устройство с расширенным функционалом. К главным преимуществам счетчика относятся:

Наличие CIS датчиков – дорогостоящая технология, которая подтверждает способность безукоризненной детекции.

10 валют в памяти с возможностью дополнения списка до 50 в общей сложности.

Акустический комфорт во время работы.

Не прихотлив в уходе – благодаря надежному корпусу, аппарат достаточно устойчив к загрязнениям и не требует технического осмотра продолжительное время.

Возможность подключения выносного экрана для клиента.

Автоматическое обновление программного обеспечения – новые уловки злоумышленников быстро поступают в базу данных аппарата.

Несмотря на небольшие размеры, оборудование с легкостью справляется с большими объемами работ, точно и быстро проверяя даже смешанные пачки банкнот. Таким образом, небольшой счетчик-сортировщик HARD 8Plus становится незаменимым помощником любого бизнеса.

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