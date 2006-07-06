Победил коллективный Медведчук

Вся Украина стала свидетелем сговора Партии регионов с Александром Морозом. Точнее узкого круга “регионалов”, поскольку переговоры между сине-голубыми и осколком оранжевых велись в условиях абсолютной конфиденциальности. В прессу просачивались догадки о возможной подножке со стороны Мороза, но в это немногие верили или не хотели верить (как Юлия Тимошенко).

Политики хорошо знают о нездоровых амбициях Александра Александровича, но что это может вылиться в грандиозную измену партнеров по коалиции, - стало неожиданностью для многих. Мороз кинул партнеров, чтобы занять должность Председателя Верховной Рады и привести к власти Партию регионов. А заодно не дать возможности Юлии Тимошенко занять должность премьер-министра, к которой она имеет подобные нездоровые амбиции.

Политолог Кость Бондаренко по телевидению сказал, что это не был замысел какого-то одного Медведчука, это был, так сказать, “коллективный Медведчук”, в котором были задействованы часть социалистов, часть “регионалов” и часть “номенклатурных нашеукраинцев”, которые с самого начала хотели блокирования с Партией регионов.

Политическая история Украины знает достаточно много случаев измены (это требует отдельного журналистского расследования), но по своей масштабности нынешний «кидок» Мороза превзошел даже поступок Евгения Марчука в 1999 году, когда тот (вместе, кстати, с Морозом) расколол “каневскую четверку” – группу оппозиционных к Президенту Кучме кандидатов на выборах.

Илона Вишинская, г. Киев