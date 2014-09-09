В Европу без виз? Что изменит биометрический паспорт

В конце апреля еврокомиссар Штефан Фюле заявил: «Граждане Украины, у которых будут на руках биометрические паспорта, смогут ездить в Евросоюз без виз», а премьер-министр Арсений Яценюк уверил, что внедрение биометрического паспорта в Украине начнется до конца 2014 года.

Обещают, что для безвизового пересечения границы обязательным будет лишь биометрический паспорт (или паспорт гражданина Украины для выезда заграницу, имеющий бесконтактный электронный носитель), но существует также «рекомендованный пакет документов» для пересечения границы:

свидетельство платежеспособности: кредитные карточки, дорожные чеки, наличность (45 евро на человека на сутки пребывания за рубежом);

обратный билет (оплаченный проездной документ на любой транспорт);

подтверждение бронирования гостиницы/апартаментов или приглашение;

медицинская туристическая страховка.

Статус «рекомендованных» означает, что путешественник из Украины может их не оформлять, но сотрудники пограничной службы имеют право их потребовать и в случае не предъявления не пропустить через границу.

С одной стороны, пакет документов для посещения шенгенской зоны почти такой же, как для получения визы (разве что отсутствует требование по справке с работы), с другой – больше не будет необходимости подавать документы заранее, платить визовый сбор и комиссии визового центра.

Путешествовать можно будет чаще и свободнее, достаточно купить билеты на автобус или авиабилеты, получить медицинскую страховку в любой из аккредитованных ЕС страховых компаний, обзавестись в банке справкой о состоянии счета, забронировать отель через Интернет.

С обратным билетом в Украину также никаких сложностей возникнуть не может, поскольку авиабилеты и билеты на автобусы можно забронировать в Интернет как за символическую стоимость, так и совершенно бесплатно.

До конца не ясны дозволенные сроки пребывания в шенгенской зоне. Так, например, безвизовый режим для Молдавии в 2014 году введен на условиях 90-дневного пребывания в течение 180 дней с обязательным наличием биометрического паспорта.

Также украинских граждан и международных перевозчиков беспокоят возможные очереди при прохождении пограничного контроля, ведь остается под вопросом - насколько часто и как много «рекомендованных» документов будут требовать на границе с путешественников.

Обещанные новые правила пересечения границы, которые будут действовать для получивших биометрические паспорта, радуют дополнительно тем, что теперь жителям регионов не придется ехать в районные центры, тратя при этом лишнее время и деньги на билеты, чтобы получить визу, не говоря уже о затратах на само разрешение для въезда в другую страну.

Специалист проектного отдела SkyBus (www.skybus.kiev.ua) прогнозирует увеличение количества международных рейсов в соседние страны: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, как только правила пересечения границы упростятся благодаря введению биометрических паспортов. Также это означает, что граждане Украины смогут пользоваться услугами ближайших крупных аэропортов (Варшава, Краков, Будапешт) для перелетов по Европе, а не ехать для этого в Киев. Дополнительно можно прогнозировать стремительное развитие таких транспортных узлов как Луцк, Ужгород, Черновцы и, несомненно, Львов.

Помимо очевидного удобства для путешествующих украинцев, безвизовый режим со странами шенгенского соглашения позволит улучшить транспортные связи Украины благодаря повышению спроса на пересечение границы пассажирским транспортом. Самостоятельные путешественники надеются, что это расширит сеть рейсов бюджетных авиакомпаний.

Очевидно, что наличие только биометрического паспорта не будет являться абсолютной гарантией пропуска через границу. Но поскольку все «рекомендованные» документы можно легко оформить менее чем за один день, отпала необходимость посещать посольства или визовые центры. Радует и перспектива развития международного транспорта, расширения сети перевозчиков, работающих в Украине, поэтому украинцы с нетерпением ждут начала оформления биометрических паспортов. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №152 от 07 мая 2014 года «Об утверждении образца бланка, техническое описание и Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем, его временном задержании и изъятии», всё же, с 1 января 2015 года биометрические паспорта таки начнут выдавать украинцам.