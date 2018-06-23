Почему столько шума вокруг украинского дублирования кинофильмов

Действительно ли дублирование иностранных фильмов на украинский язык нерентабельно и что сейчас происходит на рынке кинопроката в Украине. На вопросы УНИАН ответил генеральный директора компании “B&H Film Distribution”, которая занимает около 40% прокатного рынка и выступает эксклюзивным представителем компаний “Sony” и “Dream Works” в Украине, Богдан Батрух.

Дистрибьюторы, выступающие против украинского дублирования фильмов, жалуются на то, что если картина в прокате приносит 10 тысяч долларов, они не в состоянии тратить на дублирование $20 тысяч. Действительно ли украинское дублирование не рентабельно?

Чтобы фильм был рентабельным, он должен обеспечивать хотя бы 500 тысяч гривен оборота. Таких фильмов в прошлом году из 250 выпущенных были приблизительно 200. Это может быть проблемой для маленьких рынков – например, для Румынии, которая в десять раз меньше Украины, балтийских государств, но точно не для Украины.

Некоторые Ваши оппоненты утверждают, что украинское дублирование – личная финансовая заинтересованность Батруха, ведь Вы открываете собственную студию дублирования, поэтому так рьяно и защищаете кино в Украине...

Мне очень приятно, что в Украине, России и вообще на постсоветском пространстве в почете цинизм. Я очень горд, что меня считают циничной особой. Я предпочитаю быть циником, стремящимся зарабатывать деньги, чем националистом и патриотом, которые в Украине не в почете.

Студии еще нет. Оная будет где-то через месяц. Сейчас все эти упреки преследуют одну цель – отвлечь внимание от главной проблемы. Почему столько шума вокруг украинского дубляжа – собственно, из такого небольшого дела?

Ответ очень простой. Идет борьба за русскоязычный электорат. Любой ценой не хотят допустить, чтобы электорат мог выразить свое мнение.

Мы провели опрос. Точнее не мы, а английская компания “First Movies” по заказу “Sony” и “Disney”. Это стоило 50 тысяч долларов. Мы хотели узнать мнение зрителей – каково их отношение к украинскому языку в кино. 19% респондентов считают абсолютно необходимым дублирования на украинский, 24% поддерживают эту идею, 30% относятся нейтрально. Лишь 11% граждан Украины против роста количества фильмов, дублированных на украинский. И эти 11% – самые шумные, переводят на себя голос подавляющего большинства и говорят, что все другие не хотят смотреть фильмы на украинском.

54% опрошенных жителей Киева ответили, что рост количества фильмов, дублируемых на украинский, не повлиял на частоту посещения кинотеатров, а 19% опрошенных даже заявили, что стали ходит в кино чаще, чем раньше.

По Вашим прогнозам, число посетителей кинотеатров в связи с обязательным дублированием не снизится. Не вырастет ли число пиратских копий российских версий фильмов на рынке домашнего видео?

Я не думаю, что дублирование сможет к этому привести. То, кто не захочет смотреть украинскую версию, могут приобрести такой DVD-диск на русском.

Вы выступали против субтитров на копиях, дублированных на русский, хотя это разрешено законом. Почему?

Например, есть американский фильм, дублированный по-русски с украинскими субтитрами. Украинские субтитры никто не читает. Так зачем это делать? Кого мы хотим обманут? Русский язык – хороший язык. Он требует к себе уважения. Зачем себя обманывать – сделали украинские субтитры и вроде бы решили дело. Поставили галочку. Нужно делать украинский дубляж.

Скандальная история с запретом проката в Украине французской ленты “Астерикс на Олимпийских играх”, дублированной на русский, на днях приобрела немалую огласку. Глава “Мультиплекс холдинг” Антон Пугач заявил, что из-за невыдачи прокатного удостоверения кинотеатры ежедневно якобы несут убытки на общую сумму 500 тысяч гривен. На ваш взгляд, в чем здесь проблема?

Это была специально спланированная провокация.

Еще год назад Александр Ткаченко (совладелец и председатель правления ЗАО «Одесская киностудия», акционер компании «Новая студия». – Авт.) подписал меморандум, в котором обязался все фильмы дублировать на украинский. Он уже год должен это делать. А кто виноват, что не успел?

Это была спланированная провокация, чтобы вызывать ажиотаж. Что же касается того, что он не получил прокатное удостоверение... Если он хочет обратиться в суд – пожалуйста. Это его право. У нас демократическая страна...

На сегодня в Украине даже нет студии, где можно свести все звуковые дорожки на один носитель, поэтому этот этап работы приходилось делать за рубежом – в России, Литве, Польше...

Эта проблема не очень существенная. В Украине есть четыре студии для дубляжа. Есть “Нева-фильм”, которая дублирует большую часть фильмов на русский для рынка Рлсии. У них есть студия в Киеве. Мы заказываем фильм, чтобы российская компания нам дублировала фильм на украинский... Большинство работников студии даже не говорят по-украински. Но это им не мешает дублировать фильмы на украинский язык. И часто делают это очень неплохо. Мы часто сводим фильмы в Англии. Но на днях открываем студию по дублированию. К концу февраля она будет работать в полном цикле дубляжа, а где-то с конца апреля уже сможем сводить здесь фильмы. Упреки в том, что мы зарабатываем много денег, не соответствуют действительности. Может быть, будем зарабатывать, но пока еще не зарабатываем.

Противники украинского дублирования жалуются, что украинский перевод якобы не всегда соответствует оригиналу. Достаточно ли, на ваш взгляд в Украине профессиональных преподавателей? У нас есть Негребецкий и Морозов, и если сейчас украинское дублирование “поставят на поток”, они же не справятся с такими объемами.

Это вопрос семнадцатого века. В семнадцатом век оперу все пели по-итальянски и считали, что петь оперу по-русски невозможно, потому что язык недоразвит.

Мы не можем в двадцать первом веке возвращаться к семнадцатому. Эти аргументы неприличны...

По карману ли небольшим украинским компаниям-дистрибюторам делать качественный перевод, приглашать профессиональных актеров? Не придется ли им уйти с рынка проката?

Конкретных “небольших украинских компаний” нет. Это “единоличные” или “двухличные” офисы российских компаний, которые в России имеют права на Украину, на Казахстан, и, конечно, на Россию. Это не маленькие независимые украинские компании-дистрибюторы. Это офисы маленьких зависимых российских компаний.

Одна из таких компаний “Артхаус” Дениса Иванова... Ее руководители утверждают, что теперь украинский зритель не сможет увидеть артхаузное кино (то есть высокохудожественные экспериментальные фильмы иностранного производства)?

Если кино артхаузное, то должно быть некоммерческим. Если вы не продаете билеты, то вам не нужно прокатное удостоверение. А если они хотят продавать билеты, то уже будет кино коммерческое.

Вы не можете сказать, например: “Вот закарпатский коньяк - это не водка, поэтому мне лицензия не нужна, но я его буду продавать”... Если хотите угостить кого-то – нет проблем. А если хотите продать, должны иметь лицензию.

При каким критериям Вы выбираете актеров для дубляжа? Например, Олекса Негребецкий утверждает, что многие из них не очень профессиональны в этом плане и делают много ошибок в произношении, но их все равно привлекают к дубляжу.

Процесс выбора актеров одинаков почти во всех странах. Вы имеете оригинального актера, например, Аль Пачино, и каждой стране нужно иметь его “эквивалент” – голос, соответствующий оригиналу. В Украине сейчас набирается такая библиотека голосов. Например, нужно подобрать голос для озвучивания Анжелины Джоли. Отбираются 3–4 предложения голоса, отправляются в Америку, и там из них выбирают тот голос, который считают лучшим.

А если это мультипликационные фильмы?

Голос подбирается по сходству с оригиналом. Конечно, на женские роли не берется мужской голос и наоборот. Или если актеру 70 лет, его не будет озвучивать 15-летний юноша. Это понятно. Потом подбираются по высоте голоса, по тембру...

По каким принципам выбирают фильмы для проката в Украине? Ведь только Америка выпускает свыше 700 фильмов в год.

Это налаженный процесс. Фильмы выбираются так. Есть, например, 700 американских фильмов. В США следят, как зритель реагирует на ленту. Если этот фильм хорошо пошел в Америке, то вон, наверно, хорошо пойдет и в других странах: в Англии, Германии, а также в Украине. Отклонения есть, но небольшие. Выбираются ленты, которые были успешны во других странах, независимо от жанра. Это первая категория фильмов.

Вторая – фильмы с большим бюджетом, в 100–300 миллионов долларов. Фильм с таким бюджетом не может быть низкого уровня. Это мировые премьеры. Они могут пойти слабенько, но слабенько – это не провал. Еще одна категория – локальные фильмы. На примере разных стран (Германии, Франции, России, Польши) доказано, что локальные комедии могут иметь большой успех. Как, например, “Ирония судьбы”. Это локальная вещь.

Нам как раз недостает украинского кино, которое бы касалось локальных тем. Это могут быть фильмы, связанные с историческими событиями, скажем, “Катынь” в Польше, или с войной – как “9 рота” в России.

Ленты какого жанра пользуются наибольшим спросом у украинского зрителя?

Наиболее успешны в Украине – романтические комедии. У нас женщина решает все, в том числе и на какое кино пойдут мужчины.

20 декабря выпустили “Иронию судьбы”, и она собрала 4 миллиона долларов на украинском рынке. Такие официальные данные. “Пираты Карибского моря” заработали 3 миллиона. Сейчас популярен “Самый лучший фильм”. Есть неплохие российские фильмы. Они выходят на русском языке с украинскими субтитрами.

Российские фильмы все же не стоит дублировать на украинский?

Абсолютно не стоит. Все знают русский язык. Это правильный подход. Будет много российского кино с украинскими субтитрами – прекрасно.

Некоторые дистрибьюторы прогнозируют падение рынка проката в следующем году в связи с обязательным украинским дублированием. А Вы как считаете?

Ткаченко говорит, что рынок упадет на 30%. Если упадет на 30%, то будет таким, как был год назад. Не будет трагедии. А если вырастет на 30% – то будет еще лучше. Это зависит вот фильмов. Уже год начался чрезвычайно хорошо. Та же “Ирония судьбы” с 1 января собрала неплохую кассу. И “Самый лучший фильм” тоже. 2008 год начался лучше, чем 2007-й.

Беседовала Анна Ященко