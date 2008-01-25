Новый начальник ГАИ в Севастополе

В Севастополе начальник городского УМВД Украины генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ представил личному составу отдела ГАИ его вновь назначенного начальника, 50-летнего полковника милиции Владимира ПЕТРОВА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, В.ПЕТРОВ работает в органах внутренних дел с 1985 года. С 2002 по 2005 год он возглавлял Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в Сумской области, а в 2005-2007 годах уже занимал должность руководителя ГАИ г. Севастополя.