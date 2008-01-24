Что скажут Ющенко акулы бизнеса? - Дурных нема?

Мнение

Стоило Виктору Андреевичу уехать в Швейцарию на Всемирный экономический форум, как накопившая за время болезни массу энергии и трудового энтузиазма Юлия Владимировна подложила Президенту здоровенную свинью.

Во-первых: премьер сегодня фактически заявила, что приватизацию в Украине следует проводить именно по ее правилам – тем самым, неоднократно раскритикованным Секретариатом Президента. Дело в том, что Тимошенко намерена включить во все приватизационные соглашения пункты о том, что договор в любой момент может быть расторгнут без решения суда, всего лишь по совместному решению Кабмина и ФГИ, и деньги в этом случае инвестору не возвращаются!

В ответ на возмущенные реплики из Секретариата премьер заявила, что права обжаловать подобное безобразие в суде у инвестора, мол, никто не отнимал.

Второй раскат грома с ясного неба прозвучал так: Кабинет министров принял постановление, которым разрешает налоговикам и таможенникам, а также "иным органам, которые обязаны брать налоги" (интересно, кто бы это мог быть?) не выполнять «заведомо неправомерные решения судов».

При этом Юлия Владимировна, которая лично объявила журналистам сию «благую весть», почему-то не стала уточнять, кто именно и по какому праву будет определять «заведомую неправомерность» судебных решений.

На этом фоне подтверждение премьером намерений таки пересмотреть цены на транзит российского газа в Европу, против чего категорически возражал Ющенко, да простит меня Президент, смотрится совсем бледно… Да и ему самому, наверное, в ближайшее время не до транзита будет. Разве что на том же форуме придется выслушать пару ласковых от европейских партнеров на тему «надежности» Украины как транзитера газа.

А основной прикол, если это можно так назвать, все-таки в другом. Президент-то ехал в Швейцарию с «толстым портфелем», которым надеялся заинтересовать потенциальных инвесторов. И что они ему теперь скажут? Уж не знаю, как «акулам бизнеса» понравится идея в любой момент без суда и следствия расстаться с честно купленными предприятиями, но нормальный человек в такой ситуации, разумеется, отбрил бы: «Дурных нема!» Тем более, что даже отсуди он все обратно, Юлия Владимировна одним росчерком пера может запретить выполнять решение суда как «заведомо неправомерное».

Кстати, может выйти так, что ответом «денежных мешков» на заманчивые предложения Ющенко станет и замечание о том, что в свете всего наговоренного премьером Украина делегировала не того человека для переговоров о привлечении инвестиций… А также дружеский совет подмести в хате прежде, чем зазывать туда гостей.

Кстати, следуя логике премьера, наверное, было бы правильным разрешить населению не платить за «заведомо некачественные» товары и услуги. А работодателям – отказывать в выплате зарплаты за «заведомо некачественную» работу. И все будут довольны и счастливы. Или нет?

Вера Сорока, г. Киев