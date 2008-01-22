В Крыму взорвался автомобиль: двое людей погибли

В Евпатории (Крым) сегодня взорвалась грузовая «Газель» - водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Крыму.

По информации спасателей, в кузове «Газели» находились два баллона с кислородом и два – с пропан-бутаном. Как предполагают, взрыв произошел из-за того, что в кузове разорвался пропан-бутановый баллон. «Крыша крытого кузова отлетела на 50 метров в сторону. На находившемся неподалеку от «Газели» частном доме загорелась пластиковая обшивка», - рассказывают бойцы МЧС. На место происшествия выехали подразделения МЧС, милиция и «скорая помощь». Пожар был ликвидирован. Благодаря действиям спасателей, удалось избежать последующего взрыва еще трех раскаленных баллонов, находившихся в кузове. Сейчас на месте происшествия проводится расследование.