В Луганской области на пожарах погибли четыре человека

Вчера в 6.16 в селе Красное Поле Марковского района Луганской области на территории частной усадьбы в летней кухне возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 6.50 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в 11.00 в Артемовске Перевальского района Луганской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на пятом этаже в результате неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии возник пожар, в результате которого погибли два человека.

Подразделения Государственной пожарной охраны МЧС на тушение пожара не вызывались, пожар самоликвидировался.

На местах происшествий работали оперативные группы Главного управления МЧС в Луганской области.