«Евромайдан», тупик. Что им делать дальше, не знает никто

29 декабря 2013 года, накануне Нового года, в телевизионных новостях передали прямую речь Арсения Яценюка: «евромайдан» будет расширяться. Мы призовем к забастовке малый и средний бизнес». В тот же день УНИАН сообщил слова Виталия Кличко аналогичного содержания. 5 января 2014 года он повторил идею в интерпретации: сначала устроить предупредительную забастовку, а потом, «пока нас не услышат», - бессрочную.

Это не у власти проблемы со слухом, а у оппозиции – кризис идей.

Независимая Украина не зря, а по совершенно определенным причинам, не знала, что такое всеобщая, или, скаламбурю, частичная забастовка.

Успех аналогичных акций польской «Солидарности» был возможен исключительно в условиях государственной, т.е. командно-административной экономики. Польские коммунисты, по идеологическим причинам, не могли пойти на то, чтобы не дать не бастовать и на то, чтобы не платить забастовщикам зарплату.

Успех аналогичных акций в США, Франции или ФРГ всегда базировался на точном расчете профсоюзов: сколько без работы могут продержаться бастующие, и какие финансовые убытки она нанесет работодателю. Срабатывал элементарный расчет: собственнику выгоднее пойти на определенные выплаты забастовщикам, ибо это выгоднее, чем упущенная прибыль от недополученного от потребителя.

А сколько у нас в стране тех, кто без зарплаты будет бастовать несколько месяцев? В частной и экономике, которая преобладает в Украине, будет смех, а не забастовка.

Первый день-два она как-то будет происходить, я еще допускаю. Потом произойдет закономерное, неизбежное, неминуемое: малый и средний бизнес начнет нести убытки. А работающие там, я уверен в этом, не получат от своих частных предпринимателей зарплату ни за день прогула. Малые и средние бизнесмены получат «железные аргументы»: с чего я вам заплачу деньги, если предприятие «стоит»? И не заплатят.

Получается, что бастующие «забастуют» против самих себя.

Хотя наша Конституция статьей 44 гарантирует право на забастовку, за все годы независимости никто не озаботился тем, чтобы обеспечить это право гарантиями выплаты зарплат. А тем более, не дать использовать забастовку как повод для локаута – уволить неугодных, или тех, кто давно надоел, но повода выбросить на улицу как-то не находилось.

Кличко еще сказал о забастовке на транспорте. Это в Украине запрещено законом. С другой стороны, мы знаем, что не только в нашей стране, строгость законов абсолютно компенсируется их неисполнением.

Додумайте сами, кто больше всего пострадает от паралича транспорта: власть, которая всегда найдет, на чем передвигаться, или обычный человек, которому надо к семье и на работу?

А откажутся ли от работы врачи, особенно скорой помощи и роддомов? Скажут, болейте и рожайте позже? Надеюсь, здравый смысл людей, дававший клятву Гиппократа, будет выше политики.

В целом же, забастовка в Украине невозможна по той же причине, по которой народный депутат Украины Виталий Кличко, несмотря на неоднократные заявления о «рассмотрении перспективы окончания спортивной карьеры», продолжает зарабатывать деньги боксом. Хотя закон «О статусе народного депутата Украины» гласит, что «парламентарий не имеет права «заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой работой, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики».

Интересно, а идея Кличко о забастовке включает в себя его воздержание от предпринимательской деятельности мордобоем для заработка?

Но есть и позитив. Если идея оппозиционеров о забастовке хоть как-то реализуется, то наступит большее и, главное, быстрое «отрезвление» от «евромайдана». Прекрасные перспективы евроинтеграции, важные и несомненные, окажутся чуть дальше, чем невыплата зарплат уже сегодня, невозможность заплатить коммунальные платежи за текущий месяц, добраться домой и на работу в ближайшие часы.

Очень хорошо и то, что и рабочих на Юге и на Востоке, наконец-то оппозиционеры заставят призадуматься, кто с такой невероятной легкостью призывает их уйти из рабочих мест. Люди там прагматичные. За что будут жить, думают в первую очередь.

Будучи людьми последовательными, оппозиционеры могли бы предложить выплатить компенсацию всем бастующим из партийных касс. Но, боюсь, порядок цифр их смутит. Это же не к абстрактной «борьбе с режимом» призывать, это кровные отдавать!

Мне кажется, что оппозиция взялась сделать за власть ее работу. Та говорит, что земное, реальное – важнее, чем мечты. Но ее слышат не все. Благодаря действиям Яценюка-Кличко слух может резко улучшиться.

Кризис идей оппозиционеров – и в промотировании бесконечных походов за Киев к частным домам украинских руководителей, из-за сдержанности власти оборачивающихся партийными расходами на бензин. И в бесконечных мантрах «майдан должен стоять», что уже самозомбирование.

Ситуация складывается для «евромайдана» печально. Если власть до сегодняшнего дня не пошла ему ни на какие кадровые уступки, то тем более нет никаких оснований рассчитывать на них в будущем. Часть участников действия со стороны оппозиции отсутствие результата неизбежно деморализирует и демобилизует, часть, конечно, радикализирует. Отсюда – возможности провокаций, цель которых – хотя бы поддержать «пламя народного гнева». Но ничего не получится. Ибо лишенные конкретного результата действия во все большего количества людей будут вызывать ощущение происходящей с ними нелепости, если не сказать, маразма – в котором участвовать не хочется.

Мне жаль участников «евромайдана». Они стали заложниками глупых требований оппозиционеров, ни одно из которых не имело никаких шансов на удовлетворение. А теперь им непонятно, как расходится. Просто так – получится, что власть выиграла. А для них это нехорошо, некомфортно. Разойтись под предлогом забастовки – глупо. Они и так в этом режиме функционируют.

А вот режим забастовки – это уже ведро холодной воды, которое погасит «пламя народного гнева». Большего подарка для власти от оппозиции и быть не могло.