Свыше 120 пар Дед-Морозов и Снегурочек получили сертификаты
05:27, 29 декабря 2007Разное
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...для работы на территории Винницы
В Винницком парке имени Горького во время праздничного открытия городской Новогодней елки более 120 пар были "посвящены" в Деды Морозы и Снегурочки.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, Снегурочки и Деды Морозы получили сертификаты, позволяющие им осуществлять свои функции на территории г. Винницы на протяжении праздников, которые будут длиться до 14 января 2008 года.
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