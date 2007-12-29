Свыше 120 пар Дед-Морозов и Снегурочек получили сертификаты

В Винницком парке имени Горького во время праздничного открытия городской Новогодней елки более 120 пар были "посвящены" в Деды Морозы и Снегурочки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, Снегурочки и Деды Морозы получили сертификаты, позволяющие им осуществлять свои функции на территории г. Винницы на протяжении праздников, которые будут длиться до 14 января 2008 года.