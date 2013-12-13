Евромайдан как продолжение Врадиевки

Баррикады разрастаются, обустраиваются, но там не страшно, там мирно, дружно, без зла. Об этом пишут многие, побывавшие на площади, но я хочу рассказать немного о другом. Просматривая посты своих друзей в социальных сетях, я не могла не обратить внимание, о чем пишут и что поддерживают часть моих знакомых с Востока и Юга Украины. Возникло даже ощущение «параллельной реальности», настолько много информации, совершенно не похожей на то, что вижу я своими глазами здесь, в Киеве.

В этих постах нет рассказов очевидцев с Майдана, зато есть сообщения, что жители юга и востока не смотрят «продажные украинские каналы». В таком случае, я не знаю, откуда они черпают информацию и, главное, почему они считают, что ей можно верить. Как бы там ни было, в их сообщениях сквозит одно и то же: Майдан в Киеве не многочисленный и организован оппозицией, на площади стоят бездельники, в основном, с Западной Украины, людям за участие в акциях протеста платят, митингующие требуют вхождения Украины в Евросоюз и отказа от отношений с Россией...

Такая «картина мира» приводит к тому, что люди «справедливо» возмущаются: Майдан в Киеве — это не вся Украина; пока Восток работает во благо страны — Запад митингует; деньги, потраченные на митингуюших, лучше бы направили нуждающимся; Украина для Европы — привлекательный рынок сбыта; если Россия «закроет двери» — тысячи людей останутся без работы и прочее, и прочее. Справедливости ради скажу, что, наряду с этим, есть, конечно, и возмущение властью, маленькими пенсиями и заработными платами. Но такие сообщения — капля в море.

Сразу после прочтения всего этого, захотелось написать каждому из них о своей правде, рассказать, проинформировать о том, что происходит на самом деле. Чуть позже это желание сменилось чувством бессилия. Ведь иногда, если видишь что-то, подрывающее твои убеждения, сложно поверить собственным глазам. Что уж говорить о доверии к «чужому» мнению и взгляду. К примеру, с какой стати мне должны верить, что я, моя семья и многие знакомые приходят на Евромайдан не за деньги? Что людей собирается сотни тысяч? Что кормят и обогревают, оказывают всяческую помощь митингующим из других регионов, такие же простые люди, как я? Что платим мы за все из своего кармана? И, главное, что Майдан, в буквальном смысле, заполнился людьми не по призыву оппозиции, а после ночного (жестокого и кровавого) разгона студентов, выступающих за евроинтеграцию. А сама «зачистка» произошла из-за острой «необходимости» установить на площади новогоднюю елку...

Кто из моих знакомых на юге и востоке страны поверит, что Майдан, в нынешнем его виде, объединил людей не ради вступления или невступления в какой-либо геополитический союз? Что на площади люди мерзнут, в первую очередь, выступая против насилия и произвола силовых структур. И, в их лице — против государственной машины. Что движущей силой Майдана, после избиения беззащитных студентов 30 ноября, стала тревога за себя, за своих детей и близких, которых в любой момент могут избить, а после — задержать и даже судить, по сути, ни за что.

Собственно, мирный протест и безоружное противостояние, призывы к ненасилию, которые звучат на Майдане и о которых я хотела рассказать своим друзьям с юго-востока, почему-то натолкнули на мысль о Врадиевке. Да, той самой, в Николаевской области. Той самой, где в этом году люди вышли на улицы, требуя арестовать милиционера-насильника. Только благодаря их протесту и их активности его арестовали. Только после неустанного сопровождения судебных заседаний митингами тех же жителей городка, его сейчас осудили.

Кто-то верит в то, что Врадиевка поднялась за деньги? Я таких мнений не встречала ни в одном из регионов Украины. Значит, могут же люди выйти просто когда «достали». Когда нет сил больше терпеть бесправие, произвол и насилие? И, если украинцы вышли в одном городе, то почему не допускается мысль, что так же может случиться в рамках целой страны? Тем более, на мой взгляд, - уже случилось. Нынешний Евромайдан - логическое продолжение восстания Врадиевки.

Да, меня могут попрекнуть, что в тех же социальных сетях есть информация о вернувшихся из Киева митингующих, «грязных, голодных, с 300 гривнами в кармане и фингалом под левым глазом», тех, кто больше не хочет евроинтеграции. Я сама видела эти посты. И думаю, что такие сообщения — правда. Но проблема в понимании акций протеста в столице жителями юга и востока лишь в том, что они не знают: в Киеве два Майдана. Один — непосредственно на главной площади страны, второй — в Мариинском парке, возле Верховной Рады.

На первом я бываю каждый день дважды — утром и вечером. А что за люди собираются в Мариинке, на каких условиях туда попадают, что делают, о чем думают, как себя чувствуют, - не знаю. Не знаю не потому, что не хожу на этот Майдан. Не знаю, потому, что они находятся там, окруженные плотным кольцом правоохранителей. Из этого оцепления их не выпускают. Меня к ним не впускают тоже.

На этих выходных в Киеве снова будет два Майдана. И в каком из них участвовать — выбор каждого. Хотите поддержать президента — пожалуйста, выходите, имеете право. Считаете, что насилие против мирных митингующих недопустимо — присоединяйтесь, на Майдане Независимости уже стоят тысячи единомышленников. Очень хочется верить, что люди, которые в эти выходные приедут (по собственной ли воле, или по принуждению) в Киев, понимают: зачем едут и кого поддерживают. И, даже если кого-то «везут», все еще можно принять самостоятельное решение — на каком из Майданов стоять. Важно лишь, чтобы еще оставался этот выбор.