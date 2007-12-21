Поезд раздавил «Газель»: погибли три человека

В Донецкой области вчера в 10.23 на перегоне Кривой Торец-Фенольная (Краснолиманская дирекция железнодорожных перевозок) на оборудованном сигнализацией переезде на 17 км произошло столкновение «Газели» с грузовым поездом №4373.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, при исправно работающих светофорах и сигнализации водитель «Газели» выехал на переезд перед поездом, нарушив правила дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека: водитель и пассажиры «Газели». Применив экстренное торможение, машинист все же не мог избежать столкновения.

По данным ДЖД, поезд был задержан на 3 часа 50 минут, в 14.30 было возобновлено движение на перегоне.

По данным ДЖД, с начала года на переездах Донецкой железной дороги произошло 17 столкновений поездов с автотранспортом, это на два ДТП больше, чем за аналогичный период 2006 года. В результате ДТП в текущем году 9 человек погибли, 7 - травмированы. Все ДТП на переездах произошли в результате нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, вины железнодорожников нет. В связи с этим Донецкая железная дорога в очередной раз призывает водителей автотранспорта придерживаться правил дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров.