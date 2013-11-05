Янукович и кампания

В конце осени 2013 года будет не только определяться судьба соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но и обретет зримые формы стратегия избирательной кампании Виктора Януковича. Согласно национальной политической традиции, действующий глава государства стремится переизбраться на второй срок.

Стать дважды президентом в новейшей политической истории Украины удалось только Леониду Кучме. Леонид Данилович был не прочь баллотироваться и в третий раз, но конъюнктура сыграла против него. Что касается Виктора Януковича, то с 2006 года он практически без перерывов возглавляет президентский рейтинг. Хотя показатели его популярности в абсолютном выражении вдвое упали, Виктор Федорович остается лидером кандидатской табели о рангах. Представители оппозиционных сил находят утешение в многочисленных социологических исследованиях, которые якобы гарантируют победу любому оппозиционному кандидату над действующим президентом во втором туре. Честно говоря, опасное для противников Януковича головокружение от несуществующих успехов. Напомню, что в 2010 году Юлия Тимошенко (политик весьма харизматичный, на момент кампании – премьер-министр) не сумела наверстать 10-процентное отставание от Виктора Януковича по итогам первого тура.

Команда Януковича в начале октября понесла серьезную утрату: умер академик Юрий Левенец, по праву интеллектуального потенциала и опыту работы претендовавший на статус главного стратега будущего избирательного процесса. Достаточно ли разобрался в украинских реалиях давно сотрудничающий с Виктором Федоровичем Пол Манафорт – до конца непонятно, вероятно, для операционной поддержки заокеанского специалиста будут рекрутироваться украинские эксперты. Не так давно определен начальник избирательного штаба – Андрей Клюев, пользующийся не только доверием Виктора Януковича, но и обладающий опытом ведения избирательных кампаний. Очевидно, что Андрею Петровичу придется согласовать и уравновесить воздействие различных центров влияния в околопрезидентской орбите, чтобы будущие отцы победы Януковича не стали невольными катализаторами его поражения.

У самого Виктора Федоровича присутствует опыт поражений, способный пригодиться в нынешней непростой ситуации. Справедливости ради отмечу, что в комфортных условиях действующий президент на выборы в Украине еще не выходил. Януковичу придется учитывать изменение позиции России относительно своей персоны: если в 2004 году Кремль делал на него ставку, а в 2010-м придерживался нейтралитета, не мешая побеждать Тимошенко, то сегодня Януковичу нужно учитывать будущее негативное влияние «российского фактора» в полном объеме. Владимир Путин вряд ли собирается прощать своему украинскому коллеге строптивость в вопросе отношений с Таможенным союзом и стремление подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Интересно, что возможности Европейского Союза осложнить политическую жизнь Януковичу, если в Вильнюсе ничего не выгорит, будут поменьше: на руку украинскому президенту европейская бюрократия и будущее переформатирование представительской и исполнительной власти Старого Света весной 2014 года. Да и Соединенные Штаты заметно уменьшили внимание к украинским делам.

В отличие от других кандидатов Януковичу придется не только выстраивать воздушные замки счастливого будущего, но и отчитываться о первой президентской пятилетке, во время которой удалось реализовать далеко не все из обещанного в 2010 году. Наведение элементарного порядка во власти и пребывание Юлии Тимошенко за решеткой вряд ли станут «гвоздями» будущей агитационной кампании главы государства. Он успел пообещать отчитаться в следующем году о проделанной работе. Среди будущих ударных тем президентских выступлений просматриваются завершение создания системы перинатальных центров, повышение энергетической независимости страны, строительство и реконструкция дорог, переход с 2014 года на контрактную армию.

Осуществление геополитического выбора Украины предполагает создание зоны расширения президентской популярности. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС может быть использовано для убеждения в правильности президентской позиции населения центральных и западных областей, резкое потепление в отношениях с Россией приободрит электорат Юга и Востока. Впрочем, уже сегодня понятно, что Януковичу необходимы успехи, которые отражаются в кошельках сограждан. Без внешних заимствований обеспечить материальную платформу будущего успеха Януковичу будет затруднительно.

Нынешний объем президентских полномочий не только привлекает их амбициозных соискателей и вызывает у нынешнего обладателя логичное стремление их сохранить, но и позволяет организовать показательную публичную порку коррупционеров на практически любом уровне, отправить на заклание нынешний состав правительства во главе с Николаем Азаровым и совершить лихой кульбит во внешней политике. Понятно одно: для победы Виктору Януковичу понадобятся не только решительные, но и не просчитанные заранее противниками шаги.

Евгений Магда