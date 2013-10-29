Была такая команда (реквием по «Арсеналу»)

Во вторник исчез с футбольной карты Украины киевский «Арсенал». Команда, существовавшая с 1934 года, оказалась никому не нужной в критический момент. Призывы к спасению клуба с почти 80-летней историей оказались тщетными.

«Арсенал» всегда был в тени своего старшего брата – рожденного в 1927-м «Динамо». Клуб, основанный в Харькове как ЦСКА, и проживший с этим названием до 2001-го года, в первый же год своего существования, в 1934-м, переехал в Киев: идея создателей была в том, что армейский клуб должен быть столичным, а, как раз, в 1934-м столица была перенесена из Харькова в Киев. Но снискать хотя бы сотую доли любви, которую имели армейские одноклубники в Москве, киевлянам было не суждено.

Весьма скромная команда никогда не добивалась больших успехов и не была на слуху у болельщиков. Несмотря на то, что клуб постоянно участвовал во всесоюзных соревнованиях, дальше Второй лиги дело не доходило, а пять титулов победителя чемпионата УССР настоящих любителей футбола как-то не вдохновляли. Да и единственный по-настоящему крупный успех – полуфинал Кубка СССР – где команда проиграла московскому «Спартаку» - пришел в далеком 1952-м году.

Имя Киевского ЦСКА прочно осело в сознании уже где-то в середине 90-х, когда чемпионат СССР по футболу прекратил существование, а мы – болельщики, кроме «Динамо», «Днепра», «Металлиста», «Шахтера» и «Черноморца», начали учить названия новых команд.

Любопытно, что команда не сразу получила возможность играть даже в Высшей лиге Украины, начав весной 92-го в первой лиге и уже летом, после переходного чемпионата, опустившись во вторую. И только в сезоне 1994/95 клуб с названием ЦСКА-«Борисфен» прочно закрепился в Высшей лиге, выступал уверенно, звезд с неба не хватал, но однажды даже «дослужился до прапорщика» - в смысле, попал в еврокубки, где осенью 1998-го играл с ирландским «Корк Сити» и московским «Локомотивом» в уже упраздненном УЕФА Кубке обладателей кубков. Это стало возможным благодаря тому, что команда весной 1998-го дошла до финала Кубка Украины.

Впрочем, успех был разовым, команда по-прежнему не радовала стабильно высоким результатом, и болельщик на нее так и не «клюнул». Кроме того, у нее не было собственного дома. Стадион на Воздухофлотском проспекте в Киеве, хоть и находится относительно близко к центру, назваться уютным мог только с очень большой натяжкой. К тому же, он не соответствовал требованиям регламента – ни украинского, ни международного.

Уже потом, когда ЦСКА стал «Арсеналом», в 2001-м году, у клуба появились покровители, которые могли вдохнуть в него новую жизнь. Но ни Александр Омельченко, ни, позже, Вадим Рабинович этого сделать по-настоящему не сумели. Играть при мэре города на главной арене столицы было довольно комично. На тогда еще 100-тысячный стадион приходили от силы 5-6 тыс. человек. Да еще и многие не по своей воле – административный ресурс. Но даже с ним собирать на каждый матч хотя бы половину стадиона было крайне затруднительно.

В последние годы «Арсенал» выступал на «Динамо». Но на игры команды по-прежнему почти никто не ходил.

Это была агония, и в начале этого года бесперспективность проекта осознал Рабинович. Правда, жизнь клуба была продлена еще почти на год. Нашелся покупатель, бизнесмен и народный депутат Александр Онищенко. Сложно сказать, что побудило его купить команду, но спустя восемь месяцев после покупки он, видимо, и сам разочаровался в футбольном бизнесе. Хотя, по официальной версии, прекратил финансирование из-за того, что так и не получил полный пакет документов от прежнего владельца.

В последние дни нас всех пытались убедить в том, что этот клуб нужен Киеву. Что у него есть своя история, достижения, что Киеву без него – никуда. Услышал ли это хоть кто-нибудь, кроме той горстки преданных болельщиков, исправно ходивших на стадион «Динамо» до последнего матча? Проникся ли хоть кто-то этой идеей? Запала ли она кому-то в душу? Ответ – очевиден. «Арсенала» больше нет. И, судя по всему, уже не будет никогда.

Киев – не Лондон. И даже не Москва. Здесь не нужны пять футбольных команд. Болельщицкий люд устроен так, что вполне хватает одной. А «Арсенал»?.. Завтра, наверное, о нем уже не вспомнит никто.

…Кстати, Вы помните о том, что в Киеве еще совсем недавно была «Оболонь»? Вот-вот.