Автомобильный рынок Украины в цифрах

В Украине продажи новых автомобилей в ноябре, по сравнению с ноябрем 2006 года, увеличились на 83% - до 58 тыс. штук.

Об этом говорится в сообщении аналитической группы "AUTO-Consulting", которым располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что такая стремительная динамика рынка стала возможна благодаря очень выгодным условиям покупки автомобилей, ряду проводимых акций, снижению цен у некоторых операторов, либерализации условий автокредитования. "С такими показателями рынка в ноябре уже можно смело говорить о годовом результате в 540 тыс. автомобилей, если ничего не помешает дальнейшему росту автопродаж", – отмечено в сообщении.

Первую позицию по итогам ноября продолжают удерживать автомобили ВАЗ с долей 24,6%.

Автомобили Daewoo, занимающие вторую позицию, в ноябре утратили почти 1% рынка, что обусловлено планомерной заменой Daewoo Sens на ЗАЗ Lanos 1,4. В результате ЗАЗ (даже после ухода с рынка "Таврии") продолжал наращивать присутствие и уже "подбирается" к Chevrolet.

Mitsubishi прочно занимает пятое место, а показатели продаж ограничены квотированием поставок популярных Lancer X, Outlander XL.

Эксперты также отмечают ежемесячный рост продаж автомобилей Hyundai, доля которых на рынке в ноябре составила 5%, а отрыв от Mitsubishi вновь сократился.

Набирает популярность и китайская Chery - в ноябре их продано 2,7 тыс. ед.

Skoda после снижения цен и перевода их в доллары вновь стала отвоевывать утраченные ранее позиции и в ноябре заняла восьмое место по продажам.

Toyota занимает девятую позицию, а на десятое сместился KIA (в октябре – восьмое место), что, по мнению экспертов, с одной стороны, обусловлено активизацией конкурентов, с другой – дефицитом популярных моделей.

В компании отмечают, что "нешуточную борьбу" развернули дилеры класса Premium. В один месяц в центре Киеве открылись салоны Lexus, BMW, Mercedes-Benz, а также первый официальный салон Infiniti. На этом рынке первенство пока за Lexus, но разница по продажам между Lexus и Mercedes-Benz - незначительна.

Настоящей сенсацией стал прорыв Acura, который в ноябре занял четвертое место в Premium-сегменте, опередив даже Audi.

По оценке экспертов, в декабре, с учетом ожидаемых акционных предложений, продажи могут стать "самыми рекордными за всю историю автомобильного рынка Украины".

Справка УНИАН. По информации аналитической группы "AUTO-Consulting", продажи новых автомобилей в Украине в 2006 году увеличились на 39,68%, или на 106 тыс. штук, по сравнению с 2005 годом, до 371,019 тыс. штук (в 2005 году было продано 265,475 тыс. штук автомобилей).