Нобелевская премия принуждения к миру

Последним президентом, получившим Нобелевскую премию мира, в 2009 году стал президент США Барак Обама. Он был удостоен награды «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничеству между народами». Но удивительным образом совмещал это с «миротворческими» миссиями США в Афганистане или операциями в Ираке. Видимо, Владимиру Путину не дают покоя «лавры» его американского коллеги.

Два дня назад во Франции начали собирать подписи под петицией за награждение Путина премией мира и расклеивать плакаты «Я с Путиным» с его изображением. Причиной этой активности стало предложение российского президента о контроле сирийского химического арсенала международными организациями в то время, когда США пребывает в раздумьях: бомбить или не бомбить Сирию.

К слову, сам Альфред Нобель считал, что премию мира следует присуждать тому, кто принес наибольшее благо человечеству, сделал больше всего во имя братства между народами, для роспуска или сокращения армий, проведения конгрессов и пропаганды в поддержку мира. Первыми лауреатами премии стали основатель Международного Комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель общества борьбы за мир во Франции Фредерик Пасси. А после 1948 года премии чаще присуждались не за миротворческие заслуги, а за вклад в борьбу за права человека и гуманитарную деятельность. Тогда лауреатами стали Лех Валенса, Далай-лама, Андрей Сахаров, мать Тереза...

После 1991 года, в разгар локальных войн, лауреатами премии часто становились политики, способствовавшие прекращению арабо-израильского конфликта, гражданской войны в Северной Ирландии и другие...

Тем не менее, за время существования Нобелевской премии мира, в номинацию попадали и такие одиозные личности как Иосиф Сталин (дважды) или Адольф Гитлер.

…Сегодня появились цитаты из прошения президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова в Нобелевский комитет по присуждению премии мира с аргументацией – почему Путин достоин награды. «Будучи руководителем одной из ведущих стран, он прикладывает максимум усилий к сохранению мира и спокойствия не только на территории собственного государства, но и активно способствует мирному урегулированию всех возникающих на планете конфликтов», - говорится в письме.

Способствует, чего уж там.

К примеру, в 30 сентября 1999 года Владимир Путин пообещал журналистам, что новой чеченской войны не будет. И в тот же день танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. По словам Путина, чтобы «полностью очистить территорию от террористов». По различным данным, за период военных действий было убито около 15 тысяч чеченских боевиков, более тысячи мирных жителей и около 6 тысяч сотрудников российских силовых ведомств. Вполне себе «мирное урегулирование», не так ли?

Или другой пример «сохранения мира и спокойствия» по-путински – грузино-осетинский конфликт 2008 года. Результат которого, по разным данным, - несколько тысяч погибших и десятки тысяч беженцев. В Кремле прямым текстом называют это «военной операцией по принуждению Грузии к миру». Это, действительно, достойно получения Нобеля. И даже формулировка подходящая: за принуждение к миру.

Конечно, претендовать на получение Нобелевской премии мира и получить ее — не одно и то же. Однако, за принуждение мира к миру Владимиру Владимировичу награду все же стоило бы дать. И тогда он займет свое заслуженное место рядом с Мартином Лютером Кингом, Андреем Сахаровым и Матерью Терезой. Ну, как бы, рядом, но чуть-чуть сбоку…