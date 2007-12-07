Большая окружная дорога вокруг Киева соединит три международных коридора

Новая Большая окружная автомобильная дорога вокруг Киева соединит три международных транспортных коридора и четыре национальных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, приблизительный срок завершения строительства дороги - 2015 год, а до 2012 года планируется реализовать больше половины проекта. Его ориентировочная стоимость - 25,3 млрд. грн.

Как отметил Д.БАСС, в настоящее время с учетом европейского опыта разрабатывается генеральный план развития придорожной инфраструктуры. В частности, привлечены эксперты немецкой компании "GTZ" и английской "Moushel".

По словам первого заместителя председателя КГГА, это строительство является первым опытом не только Киева, но и Украины по строительству таких инфраструктурных объектов.

«Особенно ответственным это задание является в связи с подготовкой Киева к проведению Чемпионата по футболу Евро-2012. Новая окружная дорога соединит три международных транспортных коридора и четыре национальных, что важно при проведении мероприятий такого масштаба. При проектировании обязательно будут предусмотрены терминалы для грузового транспорта, таможенных и товарных складов, чтобы максимально разгрузить от их присутствия пригородные и городские зоны Киева», - отметил Д.БАСС.

Кроме того, планируется построить два моста через Днепр, а также 40 мостов, путепроводов и транспортных развязок в целом. Ориентировочная стоимость строительства - 25,3 млрд. грн в ценах 2006 года без учета выплат компенсаций за изъятие земель, зданий, потерь сельскохозяйственного производства, перенесения инженерных коммуникаций и т.п.

В связи с этим наложено временное ограничение на изъятие и изменение целевого назначения земельных участков, которые совпадают с генеральным направлением прохождения трассы. Заказчиком проектно-сметных и строительных работ Большой кольцевой дороги определена служба автомобильных дорог Киевской области и Государственная служба автомобильных дорог Украины.