Внедорожник пробил стену частного дома у дороги

Во время аварии серьезно никто не пострадал, водитель лишь немного травмировал лицо о подушку безопасности.

Водитель оказался трезвым, а аварию объяснил плохим состоянием дороги.

Происшествие произошло днем в частном секторе неподалеку от центра города.

От удара внутри дома обвалилась часть стены и оторвалась батарея отопления. Теперь жители планируют требовать через суд, чтобы водитель заплатил за ремонт.

Водитель, со своей стороны, вины не признает, мол, ехал не очень быстро - со скоростью 40 км/ч, на свой зеленый, а управляемость авто потеряло из-за огромной лужи и разбитой дороги, сообщает ТСН.