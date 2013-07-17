Внедорожник пробил стену частного дома у дороги
23:30, 17 июля 2013Разное
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Водитель внедорожника устроил аварию в Харькове, едва не свалив частный дом.
Во время аварии серьезно никто не пострадал, водитель лишь немного травмировал лицо о подушку безопасности.
Водитель оказался трезвым, а аварию объяснил плохим состоянием дороги.
Происшествие произошло днем в частном секторе неподалеку от центра города.
От удара внутри дома обвалилась часть стены и оторвалась батарея отопления. Теперь жители планируют требовать через суд, чтобы водитель заплатил за ремонт.
Водитель, со своей стороны, вины не признает, мол, ехал не очень быстро - со скоростью 40 км/ч, на свой зеленый, а управляемость авто потеряло из-за огромной лужи и разбитой дороги, сообщает ТСН.
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