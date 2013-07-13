Оппозиция не «заводит» киевлян

Блокирование Киевсовета под политические лозунги, тараканьи бега, разведение костров, штурм здания на Крещатике, столкновение с «Беркутом» и разбитые очки Яценюка — хорошо для телекартинки, но «никак» для решения основной проблемы — выборов в Киеве. Это понимают и сами оппозиционеры, критикующие киевлян за отсутствие поддержки таких перфомансов, и столичные жители, не желающие участвовать в плохо срежиссированном спектакле.

В Верховной Раде голосование по назначению выборов Киевсовета и мэра столицы было провалено дважды. Правовая коллизия относительно легитимности столичного горсовета возникла из-за несовпадения даты проведения выборов в Киеве и по всей Украине. Если следовать букве закона, все очередные местные выборы должны проходить в один день по всей стране раз в пять лет. Однако осенью 2010 года голосование за органы местного самоуправления прошли везде, но не в Киеве.

Дело в том, что действующий Киевсовет был избран на внеочередных выборах весной 2008 года, и пятилетний срок полномочий столичных депутатов, согласно законодательству, должен был закончиться 2 июня текущего года. Учитывая, что следующие очередные выборы органов местного самоуправления должны состояться только в 2015 году, выходит, что полномочия депутатов Киевсовета продлятся на семь лет (а это не предусмотрено законом).

Ссылаясь на это, 48 народных депутатов от Партии регионов обратились в Конституционный суд за разъяснениями, а провластное большинство в Верховной Раде отказалось голосовать за проведение выборов в Киеве до вынесения решения КСУ по этому вопросу.

Конституционный суд вынес вердикт о том, что очередные местные выборы в Украние должны проводиться одновременно в октябре 2015 года. Независимо от того, каким было предыдущее голосование — очередным или внеочередным. Грубо говоря, по мнению КСУ, срок полномочий ныне действующих местных советов, в том числе, и в столице, должен быть продлен до 2015 года.

В оппозиции, естественно, считают, что это решение КСУ не касается ситуации в столице. Мол, в Киеве необходимо проводить внеочередные выборы в связи с тем, что и мэр города, и городской совет избирались пять лет назад. Учитывая, что столичный градоначальник Леонид Черновецкий подал в отставку год назад, а срок полномочий депутатов Киевсовета завершился 2 июня, народные депутаты настаивают на проведении внеочередных выборов в Киеве.

В свою очередь, в Партии регионов уверены, что решение КСУ распространяется и на ситуацию в столице, поэтому, по их мнению, выборы здесь необходимо проводить очередные и не раньше 2015 года.

Теоретически, для роспуска Киевсовета, оппозиция могла бы обнулить в нем свои списки. Однако, так как «Батькивщина» и УДАР в горсовете — меньшинство, радикально это ничего бы не изменило: Киевсовет смог бы спокойно работать без оппозиционных депутатов и принимать нужные власти решения. Более того, так как депутаты Киевсовета избирались по партийным спискам, на их места просто пришли бы другие кандидаты от оппозиционных политсил.

Чтобы как-то повлиять на ситуацию, оппозиционеры пытаются провести в столице маленькую революцию. Именно поэтому от парламентских «Батькивщины», УДАРа и «Свободы» регулярно звучат призывы к Киеву выйти на баррикады. Но это с одной стороны. С другой, в рядах самих депутатов слаженности действий нет. Простой пример: 11 июля, в то время, когда несколько десятков парламентариев прорвались в сессионный зал Киевсовета и заблокировали его заседание, некоторые их коллеги спокойно прогуливались по Крещатику, только «собираясь присоединиться» к акции. В этой связи просить (или требовать) от киевлян какой-либо лояльности и понимания, по меньшей мере, не корректно.

Сегодняшнее плачевное состояние киевских выборов — результат работы парламентской оппозиции за полгода. Мобилизировать столицу они не смогли ни в апреле, когда в Верховной Раде провалили голосование за назначение выборов и дальше не сделали ничего, ни в мае, когда не сумели объяснить киевлянам, когда же будет назван единый кандидат от оппозиции, ни в июне, когда никак не могли определиться, удобно ли (и насколько выгодно) им будет проводить голосование в августе...

На сегодняшний день, максимум, на что способны оппозиционеры — подать иск против парламента о признании противоправным ее бездействия относительно назначения выборов в столице. Изначально о таком иске в Высший админсуд Украины заявили в УДАРе, позже — в «Батькивщине». В соответствии с позицией оппозиционеров, у парламента есть конституционная обязанность назначать очередные и внеочередные местные выборы. Депутаты апеллируют к аналогичной ситуации 2010 года: в 2006 году был избран новый состав всех местных советов на 4 года, а через 2 месяца вступили в силу изменения в Конституцию и срок был продлен до 5 лет. Тогда, в 2010 году, по всей стране состоялись очередные местные выборы. Кроме Киева, поскольку было справедливо решено, что срок полномочий совета не может быть продлен во время его каденции.

Тем не менее, сегодня оппозиции пенять на отсутствие поддержки со стороны общества незачем. Особенно, если учесть тот факт, что простые граждане, готовые «повестись» на призыв народных депутатов штурмовать городской совет, вовсе не застрахованы от уголовных дел. В частности, после последней потасовки под стенами Киевсовета, столичная милиция уже открыла производство по статье «сопротивление работнику правоохранительных органов». На сегодняшний день уже остановлен круг лиц, причастных к преступлению, и некоторые из них уже дают показания. При этом, народных депутатов среди этих лиц нет. Более того, сами парламентарии пока не встали на защиту своих сторонников.

Впрочем, оппозиционерам тоже угрожают санкциями. Во всяком случае, глава парламентского комитета по вопросам регламента, народный депутат от Партии регионов Владимир Макеенко заявил, что действия народных депутатов от оппозиции во время блокирования трибуны Киевсовета 11 июля могут стоить им депутатского мандата. Однако для начала такой процедуры в отношении парламентариев необходимо возбудить уголовные дела, которых, на сегодняшний день, нет.

Народных депутатов от оппозиции, конечно, понять можно: Верховная Рада ушла на каникулы, до осени ожидается «мертвый» информационный сезон, так почему бы не «засветиться» хотя бы «под занавес». К сожалению, мероприятие по срыву заседания столичного горсовета, правда, прошло, как и большинство последних политических акций, — бессмысленно: сессию Киевсовета сорвали, но выборов не добились. В результате, в «войне» за Киевсовет власть уже проиграла, а оппозиция — так и не победила.

Татьяна Урбанская