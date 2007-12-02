Черновецкий поручил круглосуточно охранять киевские елки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил с 15 декабря установить круглосуточную охрану елок в городе с 15 декабря до Нового года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, коммунальное объединение «Киивзеленстрой» вместе с другими предприятиями зеленого хозяйства направит на охрану хвойных деревьев, которые растут в пределах городской застройки, около 1,5 тыс. человек. Кроме того, 300 человек будут охранять столичные леса.

Также “Киивзеленстрой” совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел в Киеве намерен создать патрульные группы для охраны зеленых зон города, где растут ели и сосны.

Кроме того, руководство КО «Киевзеленстрой» предупреждает, что в канун Нового года хвойные деревья будут обработаны специальным химическим раствором, который при попадании в теплое помещение выделяет очень неприятный запах.