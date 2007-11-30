Citroen показал пассажирскую версию фургончика Nemo (фото)

На автошоу в Болонье компания Citroen представит прототип пассажирской версии своего компактного фургончика Nemo, которая пока носит статус концепт-кара и называется Nemo Concetto. Эта машина, в отличие от серийного фургона, имеет сдвижные задние двери с окошками - по одной с каждой стороны кузова, а также дополнительные стекла в задней части кузова.

У Nemo Concetto в салоне могут разместиться пять пассажиров, для троих из которых предусмотрен складывающийся "диван".

Выставочный образец получил оригинальную окраску кузова и отделку интерьера, выполненную в стиле рыбки "Немо" из одноименного мультфильма.

Как ожидается, техническая начинка пассажирской машины будет в точности повторять базовый "коммерческий" фургон. Однако никаких подробностей о перспективах серийного производства Nemo Concetto пока нет.

Автолента.ру