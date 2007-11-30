В Киеве столкнулись МАЗ и КамАЗ: разлилось почти 10 тонн бензина

В Киеве вследствие дорожно-транспортного происшествия разлилось почти 10 тонн бензина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 18.20 в столице, на перекрестке Столичное шоссе - проспект Науки, водитель автомобиля "МАЗ" с прицепом, двигаясь в направлении ул. Заболотного, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ" с причеп-цистерной, который остановился впереди на красный сигнал светофора. В цистерне "КамАЗа" перевозили бензин. Вследствие столкновения из прицепа-цистерны вылился 9 тыс. 400 литров бензина. Последствия аварии были своевременно ликвидированы, потерпевших в ДТП не было.