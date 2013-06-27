Общественный активист: закон о такси вызовет забастовку

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель общественной организации "Такси столицы" Денис Садоха.

"Хочу официально заявить, что если руководство департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры продолжит лоббировать интересы теневых посредников в виде информационно-диспетчерской службы под видом разработки законопроекта "О такси" - перевозчики все-таки выйдут на всеукраинскую акцию протеста - забастовку", - заявил Садоха.

Общественная организация среди требований к законопроекту "О такси" отмечает направленность на защиту интересов водителей и пассажиров.

"Все ранее разработанные проекты были направлены на защиту интересов либо только перевозчиков, либо информационно-диспетчерской службы", - отметил Садоха.

По его словам, предыдущие законопроекты не несли прозрачности, так как водитель вынужден находиться в зависимости от посредника.

"Монополизация рынка такси теневыми посредниками уничтожает рынок такси в Украине, лишает достойного заработка водителей такси, а пассажиров - возможности получения качественных и безопасных услуг", - сообщается в пресс-релизе общественной организации.

В то же время, общественная организация "Такси столицы", по словам ее сопредседателя Садохи, разработала первый в Украине социальный проект "Отвезу!", который, по его мнению, сможет очистить рынок такси от теневых посредников и "крышевателей".

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Профсоюз таксистов Украины обратился к Мининфраструктуры с предложением объединить усилия власти, профессиональных и общественных организаций для ускорения разработки законодательства о таксомоторных перевозках.

Согласно проекту закона, вместо лицензий планируется ввести более конкретные и удобные документы: разрешение на автомобиль такси и разрешение на деятельность информационно-диспетчерской службы, которые будут выдаваться в местных разрешительных центрах. Эти разрешения будут предоставлять право работать на территории определенной административной единицы. Местные власти будут обязаны заботиться об организации стоянок такси. Кроме того, законодательно планируется закрепить такие обязательные признаки автомобиля такси, как размещение информации о тарифе, оборудование исправным таксометром, опознавательный фонарь на крыше автомобиля и т.п.

По мнению сопредседателя общественной организации "Такси столицы" Дениса Садохи, если законопроект "О перевозках на такси" будет принят, то стоимость услуг такси возрастет.

Справка УНИАН. 5 января 2013 года вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства, которые наделяют Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекцию») полномочиями проверять лицензии и наказывать нелегальных таксистов.