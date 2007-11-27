Сотрудники российских спецслужб, исповедующие ислам, отправятся в Мекку

Несколько сот исповедующих ислам сотрудников ФСБ, МВД и других силовых ведомств в декабре текущего года отправятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, сообщил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Дамир Гизатуллин.

По его словам, в паломничество поедут "кадровые офицеры ФСБ, МВД и других служб, прошедших "горячие точки", а также ветераны спецслужб".

Ожидается, что большую часть паломников составят чекисты и милиционеры из Дагестана и Татарстана.

Председатель Совета Соборной мечети Самары Фарид Аюпов рассказал, что несколько месяцев назад в региональное духовное управление мусульман обратились, в частности, руководители областного ФСБ, МВД, прокуратуры, таможенной службы, службы исполнения наказаний с просьбой организовать отправку в Мекку и Медину мусульман из числа офицеров вышеназванных служб.

Имам выразил надежду, что после посещения священных для мусульман мест, сотрудники спецслужб "будут трудиться еще эффективнее, ведь хадж придает душевные силы и моральную чистоту". По словам Гизатуллина, поездку "многих офицеров" оплатят "отечественные меценаты-мусульмане".

Ожидается, что в 2007 году из России в Саудовскую Аравию отправятся 26 тысяч паломников. По крайней мере, именно такая квота выделена России, согласно правилам организации "Исламская конференция".

Лента.ру