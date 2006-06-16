В Украину привезли икону, которая плачет кровью IV группы (фото)

Так выглядела бумажная икона до чуда......А такая она сейчас - образ залит кровью.

- Ничего сверхъестественного пока не было. Но бесноватые кричат сильно, - признается один из священнослужителей Свято-Владимирского кафедрального собора. Со вторника храм открыт с раннего утра и до позднего вечера. Помолиться и испросить благословения перед кровоточащим ликом Христа в Луганск приезжают тысячи православных. Чтобы прикоснуться к чуду, нужно выстоять в очереди как минимум полчаса.

Бумага покрылась струпьями накануне Пасхи

Державинская икона Спасителя, прибывшая в областной центр по просьбе митрополита Луганского и Старобельского Иоанникия - явление поистине уникальное. В истории православия еще не было случая, чтобы из скромного образка, отпечатанного на обычной картонке, сочилась живая человеческая кровь. Хозяйка чуда - матушка Ангелина (в миру Антонина Ивановна Ефимова - жительница села Державино Бузулукского района Оренбургской области), поведала «Комсомолке», что таинственные чудесные вещи с иконами в ее доме происходили и раньше. До появления лика Спасителя у Ефимовых мироточили ни много ни мало 32 иконы. В 1999-ом замироточил и лик Христа.

А 5 апреля 2000 года, накануне Пасхи, в Великую среду, с иконы полилась кровь.

- В то утро, - вспоминает матушка Ангелина, - ко мне приехали паломники. Попросили разрешения помолиться и получить миро. Пока шла служба, я была на кухне. Внуков в школу собирала. А потом заходит батюшка и спрашивает: «Вы это видели?!» На лице и благословляющей деснице, а затем и на лбу образа Христа неожиданно стали появляться мелкие пятна красной жидкости. - Я сначала не поверила. Говорю: «Может, краска?» А потом налетели мухи – пить кровь. Странная жидкость вела себя как настоящая кровь: сгущалась, свертывалась, а затем превращалась в струпья. Постепенно пятна, чуть заметные поначалу, стали увеличиваться в размерах, медленнее сохнуть. Их становилось все больше и больше. Весть об этом мгновенно облетела все Поволжье и Приуралье. Самарские священнослужители немедленно организовали проведение соответствующей биохимической экспертизы. Ее результаты подтвердили казавшийся невероятным факт: икона чудесным образом выделяет настоящую человеческую кровь! Гематологи даже установили группу крови – IV (аналогичная - на кровоподтеках Туринской плащаницы). С тех пор матушка Ангелина с Державинской иконой Спасителя успели объехать едва ли не все епархии России и Белоруссии. И везде к чудотворному образу молитвенно прибегало немало больных. Зафиксировано множество исцелений.

Кровь появляется и на людях

Разумеется, Антонине Ивановне в ее 75 лет такая кочевая жизнь дается нелегко, но она не сетует. - Это мой крест. Людям нужна вера. Нужен Господь. Знаете, мне кажется, что в Украине верующих людей сейчас больше, чем у нас в России. Может, потому, что время у вас сейчас тяжелое. Чудесная икона путешествует по СНГ в надежном стеклянном футляре. Кровь уже не течет так обильно, как прежде, а по каплям, быстро высыхая и наслаиваясь на прежние кровоподтеки. - Заметила, что после того, как мы въехали в Донецкую область, капли начали проступать по бокам от нимба. А еще, по словам матушки Ангелины, время от времени Державинская икона Спасителя оставляет на ком-нибудь из приложившихся к ней паломников свою отметину. Бывает, что через день-два этот человек обнаруживает у себя на лбу капельку крови. - Если капелька у ребенка, значит, чистая душа. А если у взрослого, значит, без веры к святому образу Христа приблизился. И эта кровь не смывается.

…А В ЭТО ВРЕМЯ

Луганскому фотографу явилась Божия Матерь

Сергей Колесников обычной «мыльницей» сделал снимок, который долго не решался показать широкой публике. На нем запечатлен местный Свято-Николо-Преображенский собор и сверкание его куполов в лучах заходящего солнца. А если присмотреться к снимку, можно обнаружить на нем множество загадочных вещей. Например, облачко в форме креста, дублирующее крест храма и лежащее с ним в одной плоскости. А также полупрозрачную фигуру женщины. - Я сделал два одинаковых снимка храма с интервалом в 15 секунд, - рассказывает Колесников. – Но на пленке небесный крест оказался только на втором кадре. На первом же в этом месте парит птица. И никаких следов нерукотворного креста! Не могло же облако сформироваться за столь короткое время? Точно так же не могли появиться в небе и явно различимые профиль старца, и составленные из облаков буквы «IX», и очертание женской фигуры в длинных одеждах возле церковной ограды. - Когда фотографировал, то не видел ничего подобного – просто снимал красивый собор, - продолжает Сергей. - Однако точно помню, что возле храма не было ни души. На маленьком снимке я поначалу с трудом заметил силуэт женщины со сложенными на груди руками. А когда увеличил фото, то увидел его. Тогда я взял лупу и навел на фигуру. И понял, что сквозь очертания молящейся проступает решетка ограды и кирпичная стена храма… Кстати, ровно 101 год тому назад на этом же месте диакону Филиппу Луганскому, причисленному церковью к лику святых, являлась Богородица.

Комсомольская правда в Украине