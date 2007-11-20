Как в центре Киева ко мне прицепился рекет

В понедельник вечером попал в приключение, абсурдностью своей достойное пера Франца Кафки.

Время от время я оставляю свою машину на улице Эспланадной, возле Дворца спорта. Здесь большая и всегда полупустая парковка, к тому же – условно-платная. За несколько месяцев стоянки ни разу не видел здесь парковщика.

В тот день в 16.50 подошел, чтобы забрать машину – и вижу: левое переднее колесо «обуто» в металлический замок-блокиратор. Рядом стоят двое милиционеров из патрульно-постовой службы.

– Ребята, что это такое?! – обращаюсь к ним, преисполненный возмущения.

Те молча показывают на четырех молодчиков в новеньких зеленых жилетах «Парккомуналсервис».

– Разблокировать колесо стоит 100 гривен, – объявляет мне прайс румяный от мороза представитель “сервиса”.

– Но это зона парковки, какое вы имеете право блокировать автомобиль?

– А нужно было прежде чем парковаться заплатить заранее, а квитанцию об уплате поместить на лобовом стекле. Это такое новое распоряжение Киевской госадминистрации.

– Но утром здесь не было парковщика, то что мне – бегать по улицам, его искать?

– Ничего не знаю, пока не заплатите 100 гривен, замок с колеса не снимем.

Знакомый по телефону посоветовал позвонить 02 и вызвать наряд милиции.

– Так это мы и есть “02”, – сообщили милиционеры, когда я стал набирать номер.

– Они посягают на мою собственность, – указываю на блокиратор и парковщиков.

– Да, мы знаем. Напишите заявление и занесите на ул. Московскую, в Печерский райотдел милиции.

– По-видимому, придется таки звонить...

Но, по-видимому, не я один стал жертвой такого “сервиса”. Количество милиционеров быстро увеличивалось... Они признавали, что эта ситуация – беспредел, что молодчики просто решили немного срубить бабла, однако ни один из них не вмешался в ситуацию и не приказал прекратить в сущности преступные действия так называемых “парковщиков”, которые прикрылись решением Киевской горадминистрации.

Однако внезапно ситуация изменилась. Парковщики бросились тихо и спешно снимать замки – абсолютно бесплатно, уже не требуя никаких 100 гривен. Очевидно, они заблокировали авто какого-то достопочтенного господина, чей звонок быстро разрешил ситуацию.

Все окончилось, как короткий и бессмысленый сон, но осадок беспомощности и незащищенности в нашем городе, к сожалению, остался.

Василий Биленко, автомобилист