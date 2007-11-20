Как в центре Киева ко мне прицепился рекет
Разблокировать колесо стоит 100 гривен, объявляет мне румяный от мороза представитель “парковочного сервиса”... Милиционеры признали, что это беспредел, однако ни один из них не вмешался в ситуацию...
В понедельник вечером попал в приключение, абсурдностью своей достойное пера Франца Кафки.
Время от время я оставляю свою машину на улице Эспланадной, возле Дворца спорта. Здесь большая и всегда полупустая парковка, к тому же – условно-платная. За несколько месяцев стоянки ни разу не видел здесь парковщика.
В тот день в 16.50 подошел, чтобы забрать машину – и вижу: левое переднее колесо «обуто» в металлический замок-блокиратор. Рядом стоят двое милиционеров из патрульно-постовой службы.
– Ребята, что это такое?! – обращаюсь к ним, преисполненный возмущения.
Те молча показывают на четырех молодчиков в новеньких зеленых жилетах «Парккомуналсервис».
– Разблокировать колесо стоит 100 гривен, – объявляет мне прайс румяный от мороза представитель “сервиса”.
– Но это зона парковки, какое вы имеете право блокировать автомобиль?
– А нужно было прежде чем парковаться заплатить заранее, а квитанцию об уплате поместить на лобовом стекле. Это такое новое распоряжение Киевской госадминистрации.
– Но утром здесь не было парковщика, то что мне – бегать по улицам, его искать?
– Ничего не знаю, пока не заплатите 100 гривен, замок с колеса не снимем.
Знакомый по телефону посоветовал позвонить 02 и вызвать наряд милиции.
– Так это мы и есть “02”, – сообщили милиционеры, когда я стал набирать номер.
– Они посягают на мою собственность, – указываю на блокиратор и парковщиков.
– Да, мы знаем. Напишите заявление и занесите на ул. Московскую, в Печерский райотдел милиции.
– По-видимому, придется таки звонить...
Но, по-видимому, не я один стал жертвой такого “сервиса”. Количество милиционеров быстро увеличивалось... Они признавали, что эта ситуация – беспредел, что молодчики просто решили немного срубить бабла, однако ни один из них не вмешался в ситуацию и не приказал прекратить в сущности преступные действия так называемых “парковщиков”, которые прикрылись решением Киевской горадминистрации.
Однако внезапно ситуация изменилась. Парковщики бросились тихо и спешно снимать замки – абсолютно бесплатно, уже не требуя никаких 100 гривен. Очевидно, они заблокировали авто какого-то достопочтенного господина, чей звонок быстро разрешил ситуацию.
Все окончилось, как короткий и бессмысленый сон, но осадок беспомощности и незащищенности в нашем городе, к сожалению, остался.
Василий Биленко, автомобилист