Боярский возглавил Движение за права курильщиков

Общественная организация ставит своей целью создать условия для курения табака, "не унижающие человеческого достоинства".

Движение планирует начать сбор подписей против антитабачного закона. Главными целями активистов являются сохранение "курилок" на предприятиях, а также за создание специальных помещений в поездах дальнего следования, водных и воздушных судах, больницах, тюрьмах.

Активисты также намерены добиваться разрешения на открытие специальных ресторанов, предназначенных исключительно для курильщиков.

Антитабачный закон был подписан Президентом России 25 февраля, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Документ запрещает курение в общественных местах и вводит тотальный запрет рекламы курения. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что закон расколол общество на два лагеря: 45% россиян поддерживают инициативу законодателей, 49% высказываются против.