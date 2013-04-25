Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная информационная картина дня в нашем обзоре:

Теракт в Бостоне: Джохар Царнаев при задержании был без оружия

Подозреваемый в причастности к терактам в Бостоне Джохар Царнаев в момент задержания полицейскими не имел при себе оружия и не мог отстреливаться.

Кравчук: Новый проект Конституции будет готов к концу мая

Новый проект Конституции Украины будет готов к концу мая, а среди предложений обсуждается сокращение количества депутатов до 300 и двухпалатный парламент.

Клюев: Украина намерена выполнить 71 условия для подписания Соглашения с ЕС

Украина намерена выполнить условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации, заявляет Клюев.

Какой праздник украинцы любят больше и какой - меньше всего (опрос)

Самым популярным официальным праздником среди украинцев является Пасха, а День Конституции занял первое место среди наименее популярных.

Путин пугает Украину, что без ТС отдельные отрасли ее экономики умрут

Президент России Владимир Путин заявляет, что отказ Украины от вступления в Таможенный союз может привести к деиндустриализации отдельных отраслей украинской экономики.

Заседание комиссии по освобождению Тимошенко сорвалось из-за отсутствия кворума

Заседание перенесли на понедельник. В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что не берется прогнозировать, каким будет решение Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Путин - об «акте Магнитского»: США приняли, чтобы жабры раздуть

Запад не должен требовать от России внедрения своих стандартов, убежден Путин.

Глава МИД Польши отодвинул Украине дедлайн для выполнения требований Европы

Конечным сроком принятия Украиной мер для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС является конец лета.

Кличко опоздал на акцию оппозиции в Черкассах из-за плохих дорог

В Черкассах прошла акция "Вставай, Украина!".