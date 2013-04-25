Путин - об «акте Магнитского»: США приняли, чтобы жабры раздуть
Запад не должен требовать от России внедрения своих стандартов, заявляет Путин.
Запад не должен требовать от России внедрения своих стандартов, нужно уважать друг друга, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.
По его словам, охлаждение отношений России и стран Запада началось с начала ввода войск в Ирак, а позже - обострения ситуации в Ливии и других странах, «где сейчас наблюдается хаос».
В.Путин отметил, что в странах Запада - свои ценности и стандарты, и их нельзя навязывать.
«В Голландии суд разрешил деятельность организации, которая занимается распространением педофилии. Почему мы у себя должны внедрять эти стандарты? Если они хотят размножаться за счет эмигрантов, пусть делают. Мы же не лезем к ним. Почему мы должны все переносить к нам? У нас другое общество», - сказал В.Путин и подчеркнул, что многие западные ценности нельзя внедрить в России.
Он предложил «ничего не требовать друг от друга, а уважать взгляды друг друга и работать на улучшение климата отношений».
По словам Президента РФ, нужно искать пути сближения, так ряд стран Запада – Германия и Нидерланды - ведущие экономические партнеры России.
Как сказал В.Путин, принятие «акта Магнитского» является антироссийским шагом. «Мы ничего не провоцируем к ухудшению. Мы приняли «список Магнитского»? С какого рожна это было сделано? Никто не может объяснить, никто не может сказать, зачем. Были поправки Джексона-Вэника, дискриминирующие Советский Союз в торговле с США в связи с ограничением выезда в Израиль на постоянное место жительств… Если бы они сохранили эту поправку, то при вступлении России в ВТО они начали бы сами нести убытки экономического характера и были вынуждены их отменить», - считает В.Путин.
«Был хороший повод забыть все, что было во времена «холодной войны», и пойти дальше. Нет, надо было обязательно вытащить другой антироссийский акт… Зачем это было сделано? Просто для того, чтобы жабры раздуть: мы самые крутые здесь. Это имперское поведение на внешнеполитическом поле», - уверен он.
Президент РФ подчеркнул, что это не могло понравиться России, и США были предупреждены, что будет достойный ответ. По его словам, ответ России - «не без издержек».