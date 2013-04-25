Путин - об «акте Магнитского»: США приняли, чтобы жабры раздуть

Запад не должен требовать от России внедрения своих стандартов, нужно уважать друг друга, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

По его словам, охлаждение отношений России и стран Запада началось с начала ввода войск в Ирак, а позже - обострения ситуации в Ливии и других странах, «где сейчас наблюдается хаос».

В.Путин отметил, что в странах Запада - свои ценности и стандарты, и их нельзя навязывать.

«В Голландии суд разрешил деятельность организации, которая занимается распространением педофилии. Почему мы у себя должны внедрять эти стандарты? Если они хотят размножаться за счет эмигрантов, пусть делают. Мы же не лезем к ним. Почему мы должны все переносить к нам? У нас другое общество», - сказал В.Путин и подчеркнул, что многие западные ценности нельзя внедрить в России.

Он предложил «ничего не требовать друг от друга, а уважать взгляды друг друга и работать на улучшение климата отношений».

По словам Президента РФ, нужно искать пути сближения, так ряд стран Запада – Германия и Нидерланды - ведущие экономические партнеры России.

Как сказал В.Путин, принятие «акта Магнитского» является антироссийским шагом. «Мы ничего не провоцируем к ухудшению. Мы приняли «список Магнитского»? С какого рожна это было сделано? Никто не может объяснить, никто не может сказать, зачем. Были поправки Джексона-Вэника, дискриминирующие Советский Союз в торговле с США в связи с ограничением выезда в Израиль на постоянное место жительств… Если бы они сохранили эту поправку, то при вступлении России в ВТО они начали бы сами нести убытки экономического характера и были вынуждены их отменить», - считает В.Путин.

«Был хороший повод забыть все, что было во времена «холодной войны», и пойти дальше. Нет, надо было обязательно вытащить другой антироссийский акт… Зачем это было сделано? Просто для того, чтобы жабры раздуть: мы самые крутые здесь. Это имперское поведение на внешнеполитическом поле», - уверен он.

Президент РФ подчеркнул, что это не могло понравиться России, и США были предупреждены, что будет достойный ответ. По его словам, ответ России - «не без издержек».