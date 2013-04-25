Кличко опоздал на акцию оппозиции в Черкассах из-за плохих дорог

18:49, 25 апреля 2013
Политика
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В Черкассах проходит акция “Вставай, Украина!”.

Фото с сайта ”Батькивщина”

В Черкассах сегодня, 25 апреля, в 17 часов маршем от памятника Б.Хмельницкому до памятника Т.Шевченко началась акция оппозиции “Вставай, Украина!”.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 5 тыс. человек.

На акции присутствуют лидеры оппозиции: председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок, а также народные депутаты от оппозиции.

Во время прохождения колонна скандировала лозунги “Банду прочь!”и “Прочь донецких оккупантов!”.

Сейчас на Театральной площади Черкасс проходит митинг оппозиции.

Фото с сайта ”Батькивщина”

Как сообщил присутствующим А.Яценюк, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко не успел доехать из Киева в Черкассы к началу акции из-за плохих дорог. В.Кличко только что прибыл на митинг.

В это же время на сцене, установленной местными властями на Соборной площади Черкасс, проходит концерт лучших исполнителей, отобранных по итогам конкурсов в рамках областного фестиваля народного творчества «Художественная весна – 2013», посвященного 60-летию образования Черкасской области.

Площадь по всему периметру окружена палатками Партии регионов

Как сообщал УНИАН, в рамках сегодняшней акции “Вставай, Украина!” в Черкассах планировалось провести митинг на Соборной площади. Однако организаторы были вынуждены перенести акцию на Театральную площадь, поскольку накануне официальный сайт Черкасской облгосадминистрации объявил о проведении на Соборной площади с 16 до 17 часов концерта исполнителей, отобранных по итогам конкурсов в рамках областного фестиваля народного творчества «Художественная весна – 2013». Сегодня утром Соборная площадь по всему периметру была окружена палатками Партии регионов, и на площади была смонтирована сцена для концерта.

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