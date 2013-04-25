Кличко опоздал на акцию оппозиции в Черкассах из-за плохих дорог

В Черкассах сегодня, 25 апреля, в 17 часов маршем от памятника Б.Хмельницкому до памятника Т.Шевченко началась акция оппозиции “Вставай, Украина!”.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 5 тыс. человек.

На акции присутствуют лидеры оппозиции: председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок, а также народные депутаты от оппозиции.

Во время прохождения колонна скандировала лозунги “Банду прочь!”и “Прочь донецких оккупантов!”.

Сейчас на Театральной площади Черкасс проходит митинг оппозиции.

Как сообщил присутствующим А.Яценюк, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко не успел доехать из Киева в Черкассы к началу акции из-за плохих дорог. В.Кличко только что прибыл на митинг.

В это же время на сцене, установленной местными властями на Соборной площади Черкасс, проходит концерт лучших исполнителей, отобранных по итогам конкурсов в рамках областного фестиваля народного творчества «Художественная весна – 2013», посвященного 60-летию образования Черкасской области.

Площадь по всему периметру окружена палатками Партии регионов

Как сообщал УНИАН, в рамках сегодняшней акции “Вставай, Украина!” в Черкассах планировалось провести митинг на Соборной площади. Однако организаторы были вынуждены перенести акцию на Театральную площадь, поскольку накануне официальный сайт Черкасской облгосадминистрации объявил о проведении на Соборной площади с 16 до 17 часов концерта исполнителей, отобранных по итогам конкурсов в рамках областного фестиваля народного творчества «Художественная весна – 2013». Сегодня утром Соборная площадь по всему периметру была окружена палатками Партии регионов, и на площади была смонтирована сцена для концерта.