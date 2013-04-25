Заседание комиссии по освобождению Тимошенко сорвалось из-за отсутствия кворума

Заседание Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, на котором должно было рассматриваться обращение относительно освобождения осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, перенесено на понедельник, 29 апреля.

Об этом УНИАН сообщил один из членов комиссии.

По его словам, сегодняшнее заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Ранее один из членов Комиссии, который пожелал остаться неназванным, сообщил УНИАН, что сегодня Комиссия планировала рассмотреть обращение о помиловании экс-премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля народные депутаты Александра Кужель, Мария Матиос, Людмила Денисова, Ирина Луценко и Лилия Гриневич передали Президенту Украины Виктору Януковичу просьбу о помиловании экс-премьера Ю.Тимошенко, которую подписали более 20 женщин-депутатов.

В.Янукович в тот же день принял его ко вниманию.

19 апреля ходатайство в отношении Ю.Тимошенко было передано Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования.

Комиссия должна его рассмотреть и внести свои предложения главе государства.

Также Ю.Тимошенко просили помиловать бывшие члены правительства, деятели культуры и общественные деятели.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.

С конца 2011 года Ю.Тимошенко отбывает наказание в харьковской колонии, однако с мая 2012 года она находится на лечении в больнице в Харькове. В отношении нее возбуждено еще несколько уголовных дел.

Президент Украины В.Янукович 7 апреля после обращения омбудсмена помиловал заключенного экс-главу МВД Юрия Луценко. В тот же день он вышел из колонии.