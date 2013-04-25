Теракт в Бостоне: Джохар Царнаев во время задержания был без оружия (фото)

Об этом сообщает в ночь на четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах США, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что перестрелка Царнаева с полицией продолжалась в минувшую пятницу около часа, полиция также использовала мощные шумовые гранаты, вынуждая его покинуть лодку, в которой он скрывался. По данным телекомпании CNN, 19-летний подозреваемый получил ранение в заднюю часть шеи, а также потерял много крови из-за ранения в ногу. После задержания он был отправлен в больницу, где находится и сейчас.

По данным источников Ассошиэйтед Пресс, при обыске лодки никакого оружия обнаружено не было. Сам задержанный также оказался безоружным. По предположению полиции, Джохар мог стрелять в полицейских до того, как укрылся в лодке, отмечает агентство.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых - восьмилетний ребенок, более 180 человек получили ранения. Джохар Царнаев был задержан в ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне. Старший брат подозреваемого - Тамерлан Царнаев в прошлую пятницу скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.