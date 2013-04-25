Путин пугает Украину, что без ТС отдельные отрасли ее экономики умрут

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

Он напомнил, что, по оценкам некоторых украинских экспертов, в случае присоединения Украины у Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, выгоды будут исчисляться в процентах к ВВП.

«По нашим оценкам – это 9-10 млрд долл. в год плюсов», - сказал он.

В.Путин подчеркнул, что сама Украина и ее народ должны определиться в этом вопросе.

По его словам, не надо забывать, что украинскую и российскую экономику, так же как и экономики Украины, Беларуси и Казахстана связывает огромная и разветвленная кооперация, отказ от которой приведет к невосполнимым потерям для участников этой кооперации.

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«Если Россия еще в состоянии как-то восстановить эти потери, то для Украины это будет крайне сложно. Боюсь, что это может привести в отдельных отраслях производства к деиндустриализации», - заявил В.Путин.

При этом он подчеркнул, что выбор - за Украиной, и РФ будет с уважением относиться к любому ее решению.

«Шар на стороне наших партнеров», - добавил Президент РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

23 апреля премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации.

В то же время заместитель председателя Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что вопрос о статусе Украины в Таможенном союзе еще не решен.

24 апреля в комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян сообщил, что Украина еще на прошлой неделе направила странам Таможенного союза проект меморандума о предоставлении ей статуса наблюдателя.

"В меморандуме два ключевых пункта: о статусе Украины как наблюдателя в Таможенном союзе, а также об участии нашего представителя во всех заседаниях комиссий ТС", - пояснил он.

По словам В.Мунтияна, окончательное решение еще не принято, но "украинская редакция меморандума была взята за основу, и сейчас она находится в работе".

"Мы рассчитываем, что такое решение (одобрение заявки) будет принято 29 мая на заседании глав государств - членов ТС. Однако для этого проект меморандума должен пройти обсуждение в правительствах стран-членов этого союза, потом его передадут нам, и, в случае нашего согласия с внесенными в него правками, он будет представлен на рассмотрение Евразийской экономической комиссии", - уточнил чиновник.

24 апреля министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что украинское правительство работает над анализом уставных соглашений Таможенного союза.