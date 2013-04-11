Ведущие японские компании из-за дефекта отзывают 3,4 млн автомобилей

Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущие японские автопроизводители - компании Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor - отзывают почти 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за неполадок в работе системы подушек безопасности, свидетельствуют данные пресс-релизов, размещенных на официальных сайтах компаний, и министерства земли, инфраструктуры и транспорта Японии.

По информации японского ведомства, на внутреннем рынке Японии будет отозвано 731 тысяча автомобилей. Причиной стали неисправность работы системы подушек безопасности для пассажира на переднем сиденье. Имеются данные, что система подушек безопасности, устанавливаемая на подлежащих отзыву автомобилях, производилась компанией Takata Corp, однако официального подтверждения этому пока не поступало.

Из них, как стало известно, 1,73 миллиона автомобилей будут отозваны одной лишь компанией Toyota Motor. На рынке Японии будут отозваны 320 тысяч автомобилей. Среди отзываемых моделей числятся Corolla, Brevis, Voltz, Will, Mark II и другие.

В свою очередь, компания Nissan Motor отзовет 480 тысяч автомобилей, включая 137,185 тысячи автомобилей на внутреннем японском рынке. Среди отзываемых моделей - Cube, X-Trail, Liberty, Teana, Caravan, Bluebird и другие.

Компания Honda Motor отзывает более 1,13 миллиона автомобилей по всему миру, в частности, 275,74 тысячи автомобилей на внутреннем японском рынке. Среди отзываемых автомобилей значатся модели Civic, CR-V, Stream, Fit и другие.

Кроме этого, компания Mazda Motor отзывает 45,46 тысячи автомобилей по всему миру, включая 4,38 тысячи автомобилей в Японии. Среди моделей - RX-8 и Atenza.