Hyundai и Kia отзывают свыше 160 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
08:32, 10 апреля 2013Разное
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Ведущие в Республике Корея автопроизводители "Хёндэ мотор" и "Киа моторс" отзывают свыше 160 тысяч автомобилей для бесплатного ремонта из-за проблем в тормозной системе.
Причиной отзыва машин стало несрабатывание стоп-сигнала при нажатии педали тормоза
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство государственных территорий и транспорта Кореи.
Причиной отзыва машин стало несрабатывание стоп-сигнала при нажатии педали тормоза, что отражается и на функционировании кнопки запуска двигателя. Из-за аналогичных дефектов эти две компании объявили недавно в США об отзыве свыше 1,8 млн автомобилей.
Неполадки обнаружены в 115,3 тыс. автомобилей марки "Аванте", "Санта-Фе" и "Веракруз", выпущенных "Хёндэ мотор" в 2008-2011 годах, а также в 47,2 тыс. автомобилях "Киа моторс", сошедших с конвейера в 2010-2011 годах.
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