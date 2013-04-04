Приглашаем вас на вернисаж выставки Memoria, который состоится 8 апреля с 19.00 до 21.30 в арт-центре Я Галерея в Киеве на Хорива, 49б.

Memoria

в рамках программы МEMORANDUM

Куратор - Павел Гудимов, комиссар - Александр Каменец

08.04 - 22.04.13

Арт-центр Я Галерея в Киеве на Хорива, 49б

Эманюэль Кастеллан / Кирилл Уколов / Олег Грищенко

Под патронатом Посольства Франции в Украине, в сотрудничестве с Французским институтом в Украине, в рамках 10-го юбилейного фестиваля Французская весна в Украине арт-центр Павла Гудимова Я Галерея и Фонд Александра Каменца представляет проект Memoria.

Memoria (лат. - память, воспоминание) является первым проектом двухлетней программы МEMORANDUM, реализуемого арт-центром Я Галерея и Александром Каменцом с целью сопоставления художественной ситуации в Украине и Франции и усиления художественного обмена между странами. В рамках проекта будет представлен результат резидентской работы трех сильных молодых художников. Это украинский художник Олег Грищенко и художники из Тулузы Эмманюэль Кастеллан и Кирилл Уколов (русский по происхождению) - оба учились в Тулузской Художественной Академии и были отобраны культурным центром города «Espace Croix Baragnon» для участия в программе. Результатом почти двухнедельного пребывания художников в Киеве и станет Memoria-второй совместный проект Я Галерея и «Espace Croix Baragnon» после прошлогодней выставки «Оживающие фигуры».

Исходной точкой проекта является столетия известного «Черного квадрата» Казимира Малевича (1878-1935), который родился в Киеве. История создания картины, ее влияние на современность, на развитие искусства и его восприятия - таковы основные темы для всех трех художников. За века в искусстве многое изменилось, состоялась трансформация взгляда на прошлое. А медийный спектр, который сегодня используют художники, позволяет по-новому взглянуть на арт-потрясения в прошлом и раскрыть феномен «новой памяти».

Предыдущие работы участников проекта:

ЭМАНЮЭЛЬ КАСТЕЛЛАН, Номер 3, 2012, экспозиция в галерее Noisy-le-Sec, Париж

КИРИЛЛ УКОЛОВ, Space oddity, 2012, экспозиция, Jeune Creation, le Centquatre, Париж, кафельная плитка

ОЛЕГ ГРИЩЕНКО, Остатки слов и голубого, 2012, бумага, монотипия, голография

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За дополнительной информацией, комментариями участников событий и фотоматериалами обращайтесь: координатор проекта Александра Балюта, 067547 68 39, memorandum.pr@gmail.com.