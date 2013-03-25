Погода как фактор отмены киевских выборов

Поначалу глава КГГА Александр Попов в эфире одного из телеканалов выглядел жалко. Его надрывные попытки убедить ведущую в том, что на дорогах Киева все под контролем, свелись к банальному отчету: столько-то техники расчищает улицы, столько-то коммунальщиков работают сверхурочно, снег вывозится и т.д. А главной причиной многокилометровых пробок, по мнению градоначальника, стало то, что городские власти еще в пятницу утром не запретили въезд крупногабаритных машин в столицу. Причем, из спича Александра Попова зрители должны были сделать вывод, что именно фуры виноваты в пробках, а никак не власть, не запретившая их въезд в город.



Дальше прозвучало уже полное вранье: «МЧС и город приняли решение, мы вырезали заграждения, что позволило развернуть транспорт и направить его в другом направлении». Речь идет о ситуации на столичном проспекте Победы, где, оказавшись в снежном плену сами водители (а никак не коммунальщики или спасатели) болгарками срезали часть отбойников и, таким образом, смогли развернуться.

Не менее противно было слушать и такое: «Мы работаем круглосуточно, у нас есть городской штаб и районные штабы. Поэтому двое суток мы практически находимся на своем рабочем месте». Нет, никто не спорит, что дворники и прочие работники коммунальных служб города были на работе. Однако по поводу самого Попова есть не просто сомнения, а неопровержимые факты: в Киеве руководителя КГГА не было. Ведь в пятницу он вместе с президентом Украины отправился в Польшу смотреть футбольный матч.

В европейских странах это послужило бы поводом для немедленной отставки руководства города. Но нам, похоже, еще очень далеко до Европы. Во всяком случае, намек на увольнение виновных Александр Попов просто проигнорировал.

Не станет поводом для отставки главы КГГА и ближайшая внеочередная сессия Киевсовета, созыв которой инициирует столичная фракция «Батькивщина». Нет сомнений, что отчет Попова на сессии будет пестреть цифрами и «достиженями» коммунальщиков в борьбе со стихией. Однако для его увольнения у оппозиции в Киевсовете просто не будет голосов (25 «штыков» при 81 необходимом для отставки).

Собственно, для переизбрания Киевсовета и нужны выборы 2 июня с.г. Выборы, которых не будет. Главную ошибку представители парламентского меньшинства допустили еще на минувшей неделе, когда согласились голосовать за назначение выборов в Киеве в два захода. Постановление о дате голосования было принято в первом чтении. Но второго рассмотрения этого вопроса не будет, поскольку «регионалы» играют в свою игру. Обратившись в Конституционный суд за разъяснениями по поводу «разночтений закона» (плановые выборы Киевсовета или досрочные), Партия регионов выиграла не битву, а войну. Разве у кого-то еще остались сомнения, что КСУ с легкостью перенесет выборы в Киеве на 2015 год, тем самым, унифицируя с остальными местными?

А что же оппозиция? В субботу особо рьяные представители меньшинства в социальных сетях призвали киевлян выйти на Майдан. Сами же столичные жители, занятые «расхлебыванием» последствий снегопада, вяло отреагировали на призыв. А многие — просто его не заметили.

В понедельник утром партийные сайты оппозиционных политсил уже запестрели фотоотчетами: как мы спасали Киев от непогоды. Депутатам из провластного лагеря осталось лишь огрызаться: мол, нечего пиариться на стихийном бедствии, посмотрели бы мы на вас (оппозицию), будь вы при власти в такой ситуации.

Оппозиция, конечно, не против эту власть взять. Однако вероятность выборов в столице тает, как мартовский снег. Тем более что ко 2 апреля (дате второго голосования за выборы в Киеве), синоптики уже обещают потоп.

Татьяна Урбанская