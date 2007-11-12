Гамбург уходит под воду (фоторепортаж)
13:01, 12 ноября 2007Разное
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Свирепствует ураган "Тило"
Ураган "Тило", сформировавшийся в районе Северного моря, добрался до Германии. По стране гуляет мощнейший за последние 17 лет циклон. Серьезно пострадал город Гамбург. Морской порт и прилегающие к нему кварталы полностью залило водой.
Стихия добралась и до исторической части города. Под водой оказалась даже местная достопримечательность — старинный рыбный рынок. Сейчас около 500 спасателей брошены на восстановление города. С помощью специальных машин они откачивают воду из затопленных станций метро и подвалов жилых домов.
Сегодня по материалам: AFP, Associated Press
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