Гамбург уходит под воду (фоторепортаж)

Ураган "Тило", сформировавшийся в районе Северного моря, добрался до Германии. По стране гуляет мощнейший за последние 17 лет циклон. Серьезно пострадал город Гамбург. Морской порт и прилегающие к нему кварталы полностью залило водой.

Стихия добралась и до исторической части города. Под водой оказалась даже местная достопримечательность — старинный рыбный рынок. Сейчас около 500 спасателей брошены на восстановление города. С помощью специальных машин они откачивают воду из затопленных станций метро и подвалов жилых домов.

Сегодня по материалам: AFP, Associated Press