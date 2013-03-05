Социологи выяснили, чего хотят женщины на 8 марта (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного с 8 по 17 февраля 2013 года Киевским международным институтом социологии.

Согласно полученным результатам, цветы хотят подарить треть опрошенных мужчин - 30,6%, ювелирные украшения - 9,7%. Еще 7,7% заявили о желании организовать в подарок романтический ужин, а 5,9% - планируют подарить “заботу, внимание, доброе слово” и столько же - туалетную воду, парфюмерию, косметику. Немного меньше - 5,3% мужчин - планируют подарить романтическое путешествие.

Кроме того, 3,3% опрошенных мужчин сказали, что хотят подарить деньги и почти столько же - 3,1% - квартиры или дом или автомобиль.

Предметы одежды или обувь хотят подарить 2,9% мужчин; электробытовые приборы - 2,7%; хозяйственные мелочи - 1,6%; ребенка - 1%. Также как подарок рассматривают мужчины домашнее животное (0,7%), книги или журналы (0,6%), игрушки (0,2%).

В ходе опроса 2,1% опрошенных мужчин сказали, что не дарят подарков, еще 1,4% - ничего не хотят дарить.

Согласно результатам опроса, первые 6 подарков, которые хотели бы получить женщины – это цветы (25,9%), забота и внимание (11,3%), ювелирное украшение (8,3%), романтическое путешествие (6,3%), туалетная вода или парфюмерия и косметика 5,1%, романтический ужин (4,5%). Дальше в иерархии подарков идут: деньги (4,3%), дом или квартира (3,7%), автомобиль (2,2%) и электробытовые приборы (2,2%), предметы одежды, обувь (2,1%), хозяйственные мелочи (1%).

Как оказалось, меньше женщин хотят получить в подарок ребенка, чем количество мужчин, которые хотели бы сделать такой подарок, - 0,6% (против 1%).

О подарке - домашнем животном - сказали 0,5% опрошенных женщин, и такой же процент хочет получить книгу или журнал. Игрушку не хочет получить ни одна из респонденток.

У 11% женщин нет мужчины, от которого они ожидают подарков, и 5% мужчин сказали, что им некому дарить подарки.

Среди женщин 2% также сказали, что им вообще не дарят подарков и еще 1,9% - ничего не хотят в подарок.

Как отмечают социологи, если сравнивать данные последнего опроса с ответами прошлых лет, то по сравнению с 2011 годом количество мужчин, которые планируют дарить цветы, уменьшилось с 35% до 31%, а количество тех, кто планирует романтический ужин наоборот, увеличилось с 4% до 8%.

Женщины стали меньше желать в подарок денег (с 7% в 2011 до 4% в 2013), заботы и внимания (с 14% до 11%), и больше цветов (с 19% в 2011 году до 26% - в 2013 г.)

К сожалению, по сравнению с 2011 годом увеличились количество мужчин, которым некому дарить подарки ( с 3% до 5%). Практически не уменьшилось количество женщин, которым нет от кого ожидать подарков (10,9% в 2011 г. и 11,3% - в 2013 г.).

*** Методом интервью было опрошено 2 тыс. 32 респондента, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8% - для показателей близких к 25%; 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.