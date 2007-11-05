Свадебный автобус врезался в КамАЗ: 13 погибших

Крупная автокатастрофа, в которой погибли 13 человек, произошла поздно вечером в минувшее воскресенье на трассе Баку-Аляты в южном направлении от азербайджанской столицы.

Как сообщает ГазетаRU, микроавтобус Mercedes с людьми, возвращавшимися со свадьбы, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Шестеро пассажиров были госпитализированы, один из них скончался уже в больнице.