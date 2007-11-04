Кейт Бланшетт ждет еще одного ребенка (фото)

Киноактриса Кейт Бланшетт ждет третьего ребенка, сообщает AFP. Бланшетт объявила о грядущем прибавлении в семье в субботу на премьере фильма "Елизавета: Золотой век" ("Elizabeth: The Golden Age") в Сиднее.

По словам актрисы, ребенок должен появиться на свет в апреле 2008 года. У 38-летней Бланшетт и ее мужа - сценариста Эндрю Аптона (Andrew Upton) - уже есть двое сыновей - трех и пяти лет.

Бланшетт неоднократно номинировалась на "Оскар", однако пока получили лишь одну статуэтку - в 2005 году за роль знаменитой киноактрисы Кэтрин Хепберн в фильме "Авиатор".

Лента.ру