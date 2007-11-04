В тематическом парке Ferrari - выставки, аттракционы и трасса Формулы-1

В столице Объединенных Арабских эмиратов - Абу-Даби в субботу состоялась торжественная церемония закладки первого камня первого в мире тематического парка Ferrari, сообщает AFP.

Парк на острове Яс, посвященной знаменитой итальянской автомобильной марке, будет включать в себя не только выставочные павильоны, аттракционы и прочие объекты индустрии развлечения, но гоночную трассу для проведения соревнований "Форумулы-1".

Площадь тематического парка Ferrari составит 250 тысяч квадратных метров. Планируется, что строительство, затраты на которое оцениваются как минимум в 150 миллионов долларов, будет полностью завершено в 2009 году и на гоночной трассе пройдет один из этапов Гран-При "Формулы-1".

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