В тематическом парке Ferrari - выставки, аттракционы и трасса Формулы-1
14:32, 04 ноября 2007Разное
742 0
Закладка состоялась в Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских эмиратов - Абу-Даби в субботу состоялась торжественная церемония закладки первого камня первого в мире тематического парка Ferrari, сообщает AFP.
Парк на острове Яс, посвященной знаменитой итальянской автомобильной марке, будет включать в себя не только выставочные павильоны, аттракционы и прочие объекты индустрии развлечения, но гоночную трассу для проведения соревнований "Форумулы-1".
Площадь тематического парка Ferrari составит 250 тысяч квадратных метров. Планируется, что строительство, затраты на которое оцениваются как минимум в 150 миллионов долларов, будет полностью завершено в 2009 году и на гоночной трассе пройдет один из этапов Гран-При "Формулы-1".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter