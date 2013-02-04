Мюнхенская конференция по безопасности: Украине нечего сказать

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что главной тенденцией в мире продолжает оставаться курс на политический эгоизм основных международных игроков. Глобальному сообществу все труднее договориться относительно разрешения основных глобальных конфликтов, число которых растет.

На нынешней, 49-й, конференции основными выступающими стали глава МИД РФ Сергей Лавров, Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, вице-президент США Джо Байден, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и другие участники. В то же время, концептуальных речей и выступлений в открытую никто не услышал.

Повестка дня конференции, куда вошли обсуждения сирийского конфликта, иранской атомной программы, кризис в еврозоне и обсуждение будущего ЕС, а также изменения на глобальном рынке энергоресурсов, продемонстрировала фокус приоритетов мирового сообщества. Для мировой финансовой и политической стабильности крайне важной является нормализация ситуации в еврозоне из-за роли, которую играет ЕС в глобальной экономике. Удержание Евросоюза от сползания в острую фазу финансового кризиса позволит выиграть время для поиска панацеи от мирового кризиса, которая все еще не найдена.

Глобальным вызовом остаются последствия «арабской весны» в виде нестабильности в Египте, Ливии, и самое главное, - острой фазы противостояния в Сирии. Противоположные интересы России и Китая с ЕС и США относительно будущего Дамаска вынуждают все стороны форсировать свои комбинации и возможности для разрешения ситуации в свою пользу (израильские бомбардировки Сирии – тому подтверждение). В Москве, Вашингтоне, Пекине и Брюсселе прекрасно понимают, что как только правительство сирийского президента Башара Ассада упадет и Сирия войдет в орбиту влияния западных стран – «горячая» фаза конфликта перекинется на Иран, не смотря на президентские выборы в этой стране летом 2013. «Иранский кризис» может затмить собой все конфликты, происходившие после завершения «холодной войны», и вызовет новую волну разнородных конфликтов, к которым большинство стран в мире не готовы. Поэтому стороны лишь зафиксировали свои позиции и решили дальше продолжать переговоры.

Отдельное внимание на Мюнхенской конференции заняла тема революционных изменений на рынке энергоресурсов, которые спровоцировали США. Весь мир ждал нового технологического скачка на основе качественно новых энергоресурсов, а Соединенные Штаты взамен этого надолго продлили господство нефти и газа, показав как нужно добывать это топливо в ранее недоступных местах. С одной стороны, технологический прогресс, который происходит в любом случае, позволяет значительно расширить количество производящих углеводороды государств. Это снимает монополию экспортеров и энергозависимость импортеров, что балансирует мировую политическую систему. С другой стороны, страны-нефтегазовые монополисты получают ощутимый удар по своим интересам и падение уровня доходов от продажи углеводородов, что может подорвать их социальную и экономическую стабильность. Особенно это актуально относительно России.

Как ни странно, малийский кризис остался за рамками основных обсуждений в Мюнхене, поскольку министры обороны и иностранных дел Франции как основные докладчики не приехали на конференцию. Таким образом, африканские конфликты за ресурсы среди основных мировых игроков остались вынесены за скобки дискуссий по проблемам безопасности.

В итоге нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности четко расставила приоритеты мирового сообщества: стабильность в Европе, восстановление баланса интересов в Сирии и Иране, а также мировой передел энергетического рынка, ожидаемый в ближайшие годы. Сенсаций не произошло по тем причинам, что большинство глобальных игроков не готовы идти на компромисс, что лишь подогревает существующие риски. Ощущение неопределенности мирового будущего и риска скатиться в хаос остается как никогда острым.

Украина, которая председательствует с начала 2013 года в ОБСЕ, а также первую половину года в ОЧЭС, не обеспечила на конференцию своего высокого представителя на уровне президента (Виктор Янукович посещал прошлую Мюнхенскую конференцию) либо министра иностранных дел. Складывается впечатление, что украинскому руководству попросту нечего предложить мировому сообществу в сфере безопасности, хотя обсуждаемые дискуссии относительно будущего Европы и новых энергетических раскладов напрямую касаются нашего государства. Не зря Украину неоднократно упоминали в контексте последнего соглашения о разделе продукции с «Шелл» по сланцевому газу, а еврокомиссар Гюнтер Эттингер даже предположил, что Украина может стать экспортером газа в Европу в среднесрочной перспективе.

Избегая четкого изложения своих позиций и стратегий на уровне мировых конференций наподобие Мюнхенской, руководство Украины совершает ошибку, которую потом не могут исправить никакие PR-агентства по улучшению международного имиджа. Не стоит удивляться, что при отсутствии своей стратегии в сфере безопасности, которая могла бы стать интересной и Европе, и России, Украина остается «разменной картой» в геополитической игре других государств.

Роман Рукомеда, политический эксперт