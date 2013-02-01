Прививка от Яценюка

Арсений Яценюк, судя по его недавнему интервью «Корреспонденту», окончательно почувствовал себя «на коне». Ведь у него объективно самые высокие шансы стать фаворитом Тимошенко и получить статус «единого кандидата от оппозиции» на выборах-2015. Но напишет ли г-жа Тимошенко письмо г-ну Яценюку со словами своей личной поддержки? Предположим, напишет и даже начитает аудиоролик. Возможно, Яценюк выиграет выборы, после чего будет амнистия Тимошенко, которую Яценюк и объявит. И править они начнут вместе – Яценюк и Тимошенко. О том, как она «скушает» Яценюка, как, к примеру, Ющенко, во времена действовавшей политреформы, в письме, понятное дело, ничего не будет…

Вот и расхрабрился потенциальный «единый кандидат» Арсений Петрович в интервью «Корреспонденту». То сравнивает действующую власть «батько» «Батьківщини» с воинами Ливонского ордена, заявляя, что та не знает, что «идет на лед», то говорит, что предъявление г-же Тимошенко нового обвинения якобы «ставит под вопрос проведение саммита Украина - ЕС». Являет себя стране великим юристом, заявляя: «известны подробности материалов американского суда, который расследовал дело Лазаренко. Там нет даже намека на непосредственное участие Тимошенко в убийстве Щербаня».

Правда, довольно ярко оговорился Арсений Петрович? Остатки здравого смысла демонстрирует? Что не лично Юлия Владимировна на гашетку в донецком аэропорту нажимала? Но понимает ли Яценюк, что выражение о «намеке на непосредственное участие Тимошенко в убийстве Щербаня» означает признание им опосредованного участия Тимошенко в убийстве Евгения Щербаня? Разве не может быть других доказательств, которые американский суд не искал и не исследовал? Ведь, если б Тимошенко была в руках американского правосудия, то неизвестно, что б о ней рассказал Лазаренко и его помощник Кириченко.

А еще Арсений Петрович выказывает обиду – на украинский народ. Отвечая на вопрос о том, что «люди, которые пережили разочарование в оранжевой революции, вам поверят?», он заявляет «вот нам говорят: оппозиция слабая, она не может вывести людей на улицы. Но это не оппозиция слабая, а люди не выходят».

На самом деле все проще. Это просто люди наконец-то мудрее, чем оппозиция.

«Оранжевая революция» отбросила нашу страну назад, это потерянное время для нашей страны, что признают даже сами нынешние «оранжевые». Но важно то, что «оранжевая революция» стала своеобразной прививкой от доверия к наследникам Виктора Ющенко, бывшего ее знаменем, и Юлии Тимошенко, бывшей ее «мотором». «Оранжевая революция», плодами которой так неплохо попользовался Арсений Яценюк, пребывая то на должности заместителя руководителя президентского Секретариата, то спикера парламента.

Как себя могла бы вести по-настоящему патриотическая оппозиция? Да, конечно, критиковать власть, когда есть за что. Но - предлагать свои варианты решения социальных проблем. Но – поддерживать власть в вопросах, важных для всей страны.

Например, спросите вы? Например, в сотрудничестве Украины с «Royal Dutch Shell», этом первом реальном за 20 лет независимости нашей страны действии, которое создает возможности не декларативной, а реальной энергетической независимости. Того, что «оранжевые» так и не сделали, в том числе и Арсений Яценюк.

Кстати, об энергетике. Вы, случайно, не помните, кто заявил 23 июля 2009 года в интервью газете «Аргу¬менты и факты»: «газовый конт¬ракт, подписанный НАК «Нафтогаз Украины» по директиве Юлии Тимошенко, ведет страну к банкротству. Это преступление, и виновные в нем должны быть наказаны»? Это был Арсений Яценюк, который, конечно, сейчас оправдывается, что, мол, это такая была политическая борьба. Не понимая, что никакое это не оправдание: получается, что то, что он сейчас говорит против действующей власти, тоже не «взаправдашняя критика», а «это такая политическая борьба».

И правильно, что так получается.

Яценюк – действительно реальный наследник Ющенко и Тимошенко, и не даром Николай Мартыненко, депутат и политтехнолог, который сейчас его «раскручивает», нашел в нем «родственную душу». Власть ради власти, мессианство, обида на весь украинский народ, как когда-то на милицейского чиновника Кожу, показавшего Яценюку средний палец, ощущение собственной недооцененности – все это роднит «мудрого Яценюка» с «мудрым Ющенко».

Для него нет страны с ее проблемами. Нет изнасилованной непомерными ценами на газ энергетики, не важны потухшие домны и не работающие заводы. Это просто не его избиратель. Арсению Яценюку не важны эти люди. А важна только власть.

В 1907 году Петр Аркадьевич Столыпин, руководитель правительства России, сказал фразу на все века – «вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия». Это выражение может примерять для своей страны каждый ответственный государственный деятель.

Но для Арсения Яценюка важна власть и только власть. Для этого он готов пропустить нашу страну через «великие потрясения», подобно тем, о которых говорил похороненный в Киево-Печерской Лавре Столыпин. Учитывая это, помня, что Яценюк всегда объявляет свои заявления не позицией, а «политической борьбой», буду надеяться, что прививка обществу «оранжевой революцией» все-таки сработает.