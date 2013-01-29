Девочка выдумала историю об изнасиловании, чтобы не ехать в деревню к бабушке

В Полтавской области 12-летняя девочка выдумала историю об изнасиловании четырьмя мужчинами, чтобы не ехать в деревню к бабушке.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, информация об изнасиловании 12-летней девочки четырьмя мужчинами в Полтавской области не подтвердилась. По их данным, в ходе проведения следственных действий было установлено, что ребенок выдумал эту историю.

«При общении с милицией и психологами девочка сообщила, что похожую историю об изнасиловании она услышала от сверстников, когда находилась на каникулах у родственников в соседней области. Она не хотела ехать в деревню к бабушке - ей там не нравилось, и поэтому девочка вспомнила историю и привязала ее к себе. Сейчас школьница искренне сожалеет, что ввела в заблуждение родителей и правоохранителей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Диканьский районный отдел милиции с заявлением обратился 37-летний житель одного из сел района, который сообщил, что его 12-летнюю дочь, ученицу 6 класса одной из школ Полтавы, изнасиловали четверо мужчин. Милиционеры выяснили, что накануне девочка отказалась ехать в село к бабушке, признавшись отцу, что ее там насилуют.

Во время опроса потерпевшая рассказала, что еще в октябре 2012 года, в селе у бабушки, 36-летний мужчина и его 31-летний сообщник изнасиловали ее. Подобные инциденты, по ее словам, продолжались и в ноябре прошлого года. Тогда к насильникам присоединился еще и 24-летний парень. А в декабре, по словам девочки, уже четверо (добавился 23-летний парень) опять поиздевались над ней.

Все вышеупомянутые лица были установлены и давали объяснения милиции.

Было начато досудебное расследование.